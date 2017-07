2017-07-19 19:56:00.0

Vandalismus Ärger im Mindelheimer Schwesterngarten

Manche Besucher nehmen es mit dem Eigentum anderer offenbar nicht so genau. Von Manuela Frieß

Hermann Wilhelm von der Sängervereinigung versteht es nicht. Auch wenn der Mindelheimer Schwesterngarten abends abgeschlossen wird, ist er wohl vor allem in den Abendstunden ein Treffpunkt für einige Besucher, die es mit dem Eigentum anderer nicht so genau nehmen. Zigarettenkippen und Müll liegen herum, die Tische selbst wurden beschädigt. „Wir sind über diesen Park sehr froh“, meint er, schließlich gebe es in Mindelheim keinen richtigen Stadtpark, und deshalb sollte gut auf ihn geachtet werden. Wilhelm hofft, dass die seines Erachtens zunehmende Verschmutzung mit dem Einbau des geplanten neuen Zaunes samt Tor bald zurückgehen.