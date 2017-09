2017-09-20 12:00:00.0

Wohnen Ärger über ein Baulager

Wer Pech hat, lebt im Neubaugebiet neben Schutt, Rohren und Baumaterial. Von Johann Stoll

Traum und Ärgernis liegen manchmal ganz nahe beieinander. Yilmaz Fidan und seine Familie waren überglücklich, als sie sich 2015 ihren Traum von einem Eigenheim im Norden der Kreisstadt Mindelheim verwirklichen konnten. Alle haben zusammengeholfen, jeder Euro ist in das Haus gesteckt worden. Eines ärgert den 34-Jährigen aber bis heute: Statt eines versprochenen Spielplatzes findet sich ein wildes Baulager in der unmittelbaren Nachbarschaft, das ständig größer wird.

Rohre werden dort abgelagert, Pflastersteine liegen aufgestapelt herum. Und auch Erdhaufen werden auf der Fläche zwischengelagert. Inzwischen sind offenbar viele aus den angrenzenden Wohngebieten der Meinung, sie könnten dort all das loswerden, was ihnen daheim im Weg umgeht. Gartenabfälle zum Beispiel finden sich jetzt vermehrt auf dem Platz.

Auf der Fläche werden nun teilweise auch Schutt, Gartenabfälle, Sperrmüll und Bauschutt abgeladen. „Die Fläche ist leider zum Schandfleck der Sebastianswiese mutiert!“ Teilweise turnten auf diesem Gelände Kinder herum. Sollte etwas passieren, wer trägt da die Verantwortung?, fragt der Familienvater.

Der Bedarf an Bauland, Immobilien, Wohneigentum und bezahlbarem Wohnraum sei in Mindelheim unumstritten, sagt Yilmaz Fidan. Und dass auch Baumaterial benötigt wird, wenn viel gebaut wird, leuchtet ihm ein. Aber die Stadt sollte auch ihren Verpflichtungen nachkommen. Vor fünf Jahren auf einer Informationsveranstaltung für die künftigen Eigenheimbesitzer war von Seiten der Stadt berichtet worden, dass in dem Gebiet ein neuer Spielplatz geschaffen werden soll.

Vor vier Jahren war der Verkauf der Grundstücke notariell beurkundet worden. Damit waren die Käufer verpflichtet, innerhalb von drei Jahren zu bauen. Dass das von den Eigentümern verlangt wird, findet Fidan durchaus in Ordnung. Aber dass die Stadt es nicht schafft, in dieser Zeit ihr Versprechen eines Spielplatzes umzusetzen, ärgert ihn. Er ist nicht allein. In den meisten der neuen Häuser sind Familien mit kleinen Kindern eingezogen.

Der Platz, der ursprünglich für einen Spielplatz reserviert war, erfüllt nun den Zweck eines Lagers einer Tiefbaufirma, das in Kooperation mit dem Bauamt Pflasterarbeiten ausübt, sagt Fidan. Hinzu kommen die schweren Baumaschinen, die teilweise schon um 7 Uhr morgens anrücken.

Aus dem Rathaus heißt es, auf dem Platz würden Baumaterialien der beauftragten Baufirma gelagert, die zur Fertigstellung des Baugebietes Sebastianswiese Süd benötigt werden. Die Bauarbeiten erstreckten sich bis längstens Ende Oktober dieses Jahres, teilt Rathaussprecherin Julia Beck mit. Und auch für den Spielplatz besteht Hoffnung. Im Laufe des nächsten Jahres soll dort ein Spielplatz und ein öffentlicher Parkplatz entstehen. Voraussetzung dafür ist, dass der Stadtrat die notwendigen Mittel im Haushaltsplan mit aufnimmt.