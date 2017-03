2017-03-24 12:00:00.0

Kultur in Mittelneufnach Alle Damen im neuen Gewand

Die Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach bot bei ihrem jüngsten Konzert zum Hörgenuss auch noch eine Augenweide. Von Karin Marz

Ihre neue Garderobe zeigten die Musikerinnen in Mittelneufnach dem begeisterten Publikum.

Beim Jahreskonzert der Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach im liebevoll dekorierten Saal des Gemeindezentrums kamen die Freunde der Blasmusik wieder richtig auf ihre Kosten. Zu dem Hörgenuss kam noch eine Augenweide, als die Musikerinnen zu Beginn des zweiten Teils einmarschierten.

Genossen haben die Besucher zunächst das bunte Programm, das mit konzertanter Musik, zünftigen Märschen und Polkas sowie Soloauftritten gekonnt zusammengestellt war. So unternahm die 35-köpfige Blaskapelle, unter der Leitung von Josef Fischer, eine musikalische Reise in verschiedene Länder. Zuerst ging es mit dem Stück „Norway Impressions“ zu den Schönheiten der norwegischen Natur und danach zu den Tälern von Yorkshire in England mit der „Yorkshire Ballad“ von James Barnes. Viel Applaus erhielt Michael Haider mit seinem Soloauftritt „Launisches Schlagzeug“. Keineswegs launisch, sondern stark, kraftvoll und voller Rhythmus zeigte er den Gästen, wie unterschiedlich ein Schlagzeug klingen kann und welche Geräusche man damit machen kann. Gelungen umgesetzt haben die Musiker auch die Stücke „The Spacious Firmament“, „Invicta Overture“ und den Marsch „In Vino Veritas“ von Michael Seufert.

ANZEIGE

Die alte Tracht war 25 Jahre alt

Nach der Pause passierte dann für viele Gäste etwas Unerwartetes. Denn es saßen nur noch die männlichen Musiker auf der Bühne. Unter Trommelwirbel marschierten die Damen der Musikvereinigung dann in den Saal und präsentierten ihr nagelneues Gewand. Da die bisherige Vereinstracht bereits vor 25 Jahren angeschafft wurde und nun keine Stoffe mehr zu bekommen waren, entschied sich die Musikvereinigung dazu, die Musikerinnen komplett neu auszustatten, so Vorsitzender Richard Schorer. Fesch standen die Damen vor der Bühne, präsentierten die neuen Dirndl samt Hut, während der Vorsitzende die Details der neuen Kleidung dem begeisterten Publikum erläuterte.

Männer und Frauen der Musikvereinigung zeigten dann mit dem Marsch „Opening“ von Ernst Hoffmann und der „Hubavenka-Polka“ von Thomas Greiner ihr ganzes Können. Zwischendurch informierten Anita Haider und Alexandra Schorer die Gäste mit einer charmanten und souveränen Moderation. Für Abwechslung sorgten auch Alexandra und Stefan Aumiller mit ihrer professionellen Gesangseinlage zur Polka „Auf ewig für die Blasmusik“, bevor die Musiker die Gäste mit dem gefühlvollen „Gabriellas Song“ begeisterten. Bei diesem Stück fielen vor allem die Saxofonistinnen mit ihren gekonnten Soloeinlagen auf.

In eine ganz andere Stilrichtung wechselten die Musiker schließlich mit der lustigen Titelmelodie aus dem Film „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“. Passend zum Stück hatte sich sogar der Schlagzeugspieler eine Fliegermütze aufgesetzt. Zum Abschluss des Konzertabends verbreiteten die Musiker mit dem schwungvollen Medley „Beach Boys Golden Hits“ gute Laune. Die Zuhörer ließen sich davon gerne anstecken und alle im Saal standen nach den beiden Zugaben, die Stefan Aumiller und Alexandra Schorer gesanglich untermalten, schließlich auf, um begeistert zu applaudieren.