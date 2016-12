2016-12-22 16:11:00.0

Festival Alle Jahre wieder knalliger Sound im Juze

Yalla Yalla und Jugendtreff veranstalten X-Mas-Rock im Bad Wörishofer JuZe. Was dort geboten ist.

„Satter die Gitarren nie klingen“, versprechen die beiden Vereine „Yalla Yalla Kultur hilft“ und „Jugendtreff Bad Wörishofen“, die das diesjährige X-Mas-Rockfestival organisieren. Es geht am Montag, 26. Dezember, im Bad Wörishofer Jugendzentrum über die Bühne.

Das weihnachtliche Line-up kann sich sehen und vor allem hören lassen: Das Trio Snotty Holly spielt seinen ganz eigenen „California-Garage-Grunge-Punkrock“ und überlässt dem Publikum die Frage, ob das noch Punkrock ist oder schon Jazz. Von Far Behind The Sun gibt es Instrumental-Postrock aus Kempten. Das Publikum darf sich auf abwechslungsreiche Songs mit viel Herzblut freuen.

Die Band Never Ending Story aus Stuttgart klingt nach eigenen Angaben wie „U2 auf Ecstasy“. Die Zuhörer erwartet höchste Experimentierfreude – von Balladen bis zu coolen Rocknummern ist alles vertreten.

Hard Rock Punk nennt das Quartett Thunder And Blitzkrieg ihren harten, lauten und dreckigen Soundmix – und bietet damit die richtige Musik, um zum Abschluss der Feiertage wieder in Schwung zu kommen. Sedna und Makemake aus Augsburg schließlich werden das Publikum mit „manischem“ und authentischem Indie-Rock in kleiner Bandbesetzung begeistern.

Der Erlös des X-Mas-Rock fließt jeweils zur Hälfte in die Kassen von Yalla Yalla und dem JuZe Bad Wörishofen und kommt damit sozialen Projekten zugute. Einlass ist um 19.30 Uhr.