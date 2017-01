2017-01-13 10:42:00.0

Neujahrsempfang Alle ziehen an einem Strang

Bürgermeister Winter lobt positiven Geist von Mindelheim zwischen Politik, Wirtschaft, Behörden und Ehrenamtlichen. Warum der Wolf den Kulturamtschef umtreibt. Von Johann Stoll

Mindelheims Bürgermeister bescheinigte auf dem Neujahrsempfang der Stadt allen politisch Verantwortlichen in der Kreisstadt, den Unternehmern, der Verwaltung und den Ehrenamtlichen, „ehrlich und vertrauensvoll miteinander“ zum Wohl der Stadt zu arbeiten. Diesen positiven Geist wünscht sich Stephan Winter auch für das neue Jahr.

Dem Festakt im Stadttheater wohnten rund 300 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Behörden und Gesellschaft bei. Nicht zuletzt auch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, nutzen die meisten im Anschluss. Einzelne waren sogar bis weit nach 23 Uhr geblieben.

Dialog und Zusammenarbeit waren die zentralen Begriffe in der Rede des Rathauschefs. Er griff ein Bild des römischen Philosophen Seneca auf und verglich Mindelheim mit einem Gewölbe, bei dem es auf jeden Stein ankomme. Streben nach ökonomischen Erfolgen gehe in Mindelheim Hand in Hand mit gesellschaftlicher Verantwortung, lobte er die Unternehmer. Beispielhaft nannte Winter die Familie Grob, die mit einer Millionenspende die Anschaffung mordernster medizinischer Geräte am Kreisklinikum ermöglicht hatte. Wertschöpfung bestehe auch darin, welcher Nutzen jenseits der Werktore gestiftet werden kann, sagte Winter wörtlich. Auch Landrat Hans-Joachim Weirather lobte die Familie Grob als großzügigen Partner.

Mehr als 10000 Arbeitsplätze

Der Stadt und den Unternehmern geht es nach Darstellung Winters sehr gut. Für Handwerk, Gewerbe und Industrie sei 2016 ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr gewesen. Die 1400 Betriebe in Mindelheim bieten mehr als 10 000 Arbeitsplätze. Junge Menschen hätten gute Perspektiven in ihrer Heimat.

Die Stadt konnte ihren Schuldenstand unter zehn Millionen Euro drücken und die Rücklagen auf sieben Millionen Euro erhöhen. Neben Umbau der Maximilianstraße steht in nächster Zeit auch die Sanierung der Grundschule und des Freibades an. Der zunehmende Verkehr erfordere auch Antworten. Ein Konzept werde derzeit mit den Straßenbaubehörden erarbeitet, sagte Winter. Ein dickes Lob gab es für die Ehrenamtlichen, insbesondere für den Integrationskreis. Den Geflüchteten eine Perspektive zu geben, sei eine große Aufgabe, „die sich lohnt“. Er sei sehr froh um das große Engagement, sagte Winter.

Das Jahr 2017 sei ein außerordentlich spannendes. Winter erwartet nach der Bundestagswahl im September keine leichte Regierungsbildung. Unsicherheiten gehen auch vom Ausscheiden der Briten aus der EU und vom neuen US-Präsidenten aus. „Das drückt die Stimmung“. Für Mindelheim will er an der Tradition festhalten, das Gespräch mit allen und beständig zu suchen.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch die Stadtkapelle Mindelheim unter Leitung von Robert Hartmann. Für die Musiker gab es tosenden Applaus und das Bekenntnis des Bürgermeisters, „wir alle sind stolz, eine solche Stadtkapelle zu haben“. Durch den Festakt führte Kulturamtsleiter Christian Schedler. Sein Thema: der Genderwahn. Ironisch meinte er, die innere Sicherheit und die grundsolide russische Außenpolitik seien nicht so wichtig wie die korrekte Anrede von Damen und Herren. Und er nahm das Auftauchen des Wolfs im Unterallgäu zum Anlass, vor Wölfen im Schafspelz zu warnen. Gemeint waren die Reichsbürger.

Landrat Hans-Joachim Weirather erinnerte daran, wie zerbrechlich das Leben ist. Der völlig unerwartete Tod des Memminger Oberbürgermeisters Markus Kennerknecht hat ihn tief getroffen. Erschüttert zeigte sich Weirather auch von den schweren Verkehrsunfällen der jüngsten Zeit. Jeder solle sich bewusst machen, mit seinem Leben nicht leichtfertig umzugehen.

Aber er hatte auch gute Nachrichten mitgebracht. So habe ihm ein Kripochef dieser Tage gesteckt, dass der Landkreis Unterallgäu der sicherste aller Landkreise in Deutschland ist. Die Region sieht der Landrat sehr gut aufgestellt. In einem bundesweiten Ranking der Zeitschrift Focus landete das Unterallgäu von 402 Gebietskörperschaften auf Rang drei. Alle dürften sich glücklich schätzen, die im Unterallgäu lebten.

Der Unterschied zwischen Riten und dem Internet

Als Festredner geladen war Bezirksheimatpfleger Peter Fassl. Er ging der Frage nach, wie Erinnerungskultur in der digitalen Welt funktioniere. Kollektiv erinnert werde mit Festen wie dem Frundsbergfest, mit Gebäuden, mit Bräuchen und Riten. Das seien sinnliche Wahrnehmungen. Anders das Internet. „Die digitale Welt ist unsinnlich“, sagte Fassl. Die menschliche Atmosphäre fehle. Daten im Netz bedürften der Einordnung.

Fassl zog daraus den Schluss, dass es eine neue Wertschätzung des Nahraums gebe. Heimat stabilisiere. „Wir brauchen konkret den Kontakt mit den Menschen vor Ort“, sagte er. So, wie das auf dem Neujahrsempfang dann ja auch passiert ist.