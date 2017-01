2017-01-04 16:28:00.0

Babyserie Alles Gute, Mariella!

Mariella feiert ihren ersten Geburtstag. In den vergangenen zwölf Monaten hat aber nicht nur sie sich verändert. Von Sandra Baumberger

Das erste Lebensjahr ist ein ganz besonderes: Der erste Atemzug, das erste Lächeln, das erste Krabbeln, der erste Schritt - all das sind aufregende Ereignisse für Kind und Eltern. Wir begleiten die kleine Mariella übers Jahr.

Als Mariella in ihrem Hochstuhl saß, vor sich die Taufkerze und ein Stück Geburtstagstorte, war Mama Alexandra Dreer den Tränen nahe: „Das Jahr ging so schnell vorbei. Jetzt ist Mariella kein Baby mehr“, sagt sie in einer Mischung aus Wehmut und auch ein bisschen Stolz. Sie kann sich noch so gut an den Tag erinnern, als ihre Tochter zu Welt kam, ans Wetter, aber auch an die Wehen, an diesen Moment, als sie Mariella zum ersten Mal im Arm hielt – und das soll jetzt wirklich schon ein Jahr her sein?

ANZEIGE

Vielleicht ist das ja so rasend schnell vergangen, weil Mariella derart pflegeleicht war, vermutet Papa Martin Schmid. Jedenfalls sei es – anders als von vielen prophezeit – gar nicht anstrengend gewesen. „Bis wir recht geschaut haben, ist sie gelaufen.“ Während er das sagt, wirbelt Mariella durchs Wohnzimmer, legt auf dem Schoß des Besuchers eine kurze Pause ein, hilft ihm beim Mitschreiben, unterzieht den Kugelschreiber einer eingehenden sensorischen Prüfung und plappert dabei fröhlich vor sich hin – alles Dinge, die vor zwölf Monaten noch in weiter Ferne zu sein schienen und die wahrscheinlich auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass Mariellas erstes Jahr – von außen betrachtet – nur so dahingerast ist: Jeden Monat ist etwas Neues passiert, hat sie etwas Neues gelernt:

Im Januar waren das richtige Stillen und Trinken noch eine Herausforderung für Mama und Kind, im Februar konnte Mariella schon ihr Köpfchen halten und sie hat zum ersten Mal richtig gelacht. Im März stand der erste Urlaub zu dritt an, im April die Taufe und im Mai die erste Impfung. Die ersten zwei Zähnchen kamen im Juni und mit ihnen, schon selber sitzend, der erste Brei.

Im Juli besuchte sie zum ersten Mal das Freibad, ehe sie im August die Welt krabbelnd entdeckte. Im September folgten die ersten Geh-Übungen, das erste Fieber und das erste eigene Bett – dem sie jedoch bis heute ein wenig skeptisch gegenübersteht. Im Oktober überraschte sie ihre Mama in Berlin mit ihren ersten Schritten und seit November gibt sie richtig Gas. Im Dezember tadelte der Nikolaus, dessen Stimme der von Martin Schmid verblüffend ähnelte, dass das mit dem Schlafen noch besser werden muss und dann feierte Mariella auch schon ihren ersten Geburtstag.

„Eigentlich war jeder monatliche Fortschritt ein Highlight“, sagt Martin Schmid. Naja, abgesehen von dem Moment vielleicht, in dem Mariella entdeckte, wie man den Fernseher ausschaltet. „Ich hätte nie gedacht, dass sie in dem Alter schon so viel versteht und nachmacht“, sagt Alexandra Dreer. Längst weiß Mariella, wo sie auf Mamas Smartphone drücken muss, damit es leuchtet und hat den Dreh bei Schraubverschlüssen raus. „Ich glaube, jeder hält sein Kind für das intelligenteste“, sagt die Mama selbstkritisch und grinst.

Vielleicht, weil sie sich noch an die Zeiten erinnern kann, als sie – selbst noch kinderlos – andere stolze Mütter ein bisschen belächelt hat – auch für so einfache Wünsche, wie in Ruhe duschen oder auf dem Sofa sitzen zu können. Mittlerweile kann sie das ganz gut nachvollziehen und ist sehr dankbar, dass die ganze Familie sie und ihren Freund unterstützt. Denn so komisch es ist, wenn Mariella mal nicht da ist, so schön ist es auch, wenigstens kurz Zeit für sich selbst zu haben.

Bis vor zwölf Monaten hätte sie sich das noch nicht vorstellen können. Auch nicht, dass sie sich einmal voller Überzeugung dieses „ökomäßige“ Tragetuch umbinden würde, um das sie jetzt so froh ist, und auch nicht, dass Staubsaugen zum Abenteuer werden könnte oder ihre Tochter das Haus mit einem nicht mehr ganz sauberen Kleidungsstück verlassen könnte. Und schon gar nicht, dass Mariella innerhalb von zwölf Monaten zu einer kleinen Berühmtheit werden würde. Beim Augenarzt wurde Alexandra Dreer plötzlich mit den Worten begrüßt: „Ach, Sie sind die Mama von der Mariella.“ Woanders hieß es: „Ah, das Zeitungsbaby.“ Und als Martin Schmid einmal morgens in der Tankstelle gähnte, wurde das umgehend mit den Worten kommentiert: „Oh, hat die Kleine heute Nacht nicht so gut geschlafen?“

Mariella selbst profitierte bislang jedoch nur insofern von ihrer Bekanntheit, als die Freundinnen ihrer Oma aus der Zeitung von ihrer Vorliebe für Gummibärchen erfahren haben – und bei einem gemeinsamen Kaffeeklatsch extra welche für sie bereithielten. Damit sie keine Star-Allüren entwickelt, endet die Serie jedoch mit dieser Folge.

Rückblickend könnte man sagen, dass Mariella das Leben ihrer Eltern keineswegs umgekrempelt hat. Sie sind nach wie vor viel unterwegs, nur jetzt eben zu dritt, aber sie hat es „sehr bereichert“, wie Mama Alexandra Dreer sagt. Manches sehen sie und ihr Freund nun mit anderen Augen: Der schreckliche Unfall zum Beispiel, bei dem vor wenigen Wochen vier junge Männer verunglückt sind, hätte sie natürlich auch früher nicht kalt gelassen. „Aber jetzt denkt man sich: Was wäre, wenn das mein Kind wäre? Da merkt man, dass man anders denkt.“