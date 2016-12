2016-12-22 00:32:44.0

Jahreskonzert I Alphörner und Adventslieder

Haselbacher Musiker zeigen, wie vielfältig sie sind

Die für Haselbach fast zu große Kirche war sehr gut besucht beim Jahreskonzert des Musikvereins. Nicht nur die Haselbacher und die Angehörigen der Musiker kamen, nein, man kam von Nah und Fern, um endlich wieder den Haselbacher Musikverein zu hören und zu sehen.

Zu sehen gab es viel: Es hat ein Generationswechsel stattgefunden und man wollte nicht langsam wiederkommen, sondern gleich sehr hoch oben einsteigen. Der Ein- und Aufstieg ist gelungen. Man kam bis zum Gipfel. Sandra Ruf zeigte, dass sie nicht nur das Saxophon beherrscht, sondern auch sehr fachkundig und charmant durchs Programm führen kann.

Gleich das zweite Stück brachte schon den ersten Höhepunkt. Mit Stefanie Schneider an der Piccoloflöte sah man bei der Drosselpolka die Drosseln von Pult zu Pult hüpfen. Nun kamen die jungen Zuhörer auf ihre Kosten. Hollywood grüßte mit „I Don’t Want to Miss a Thing“ aus dem Soundtrack von Armageddon, gesungen von Christoph Hatzelmann. Und wegen der Ausgeglichenheit folgte eine ganz neue Polka „B wie böhmisch“ – der Titel ist Programm. Zurück nach Hollywood wurde gezeigt, dass die neue Welt ohne die alte nicht auskommt. Aus der „Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen wird die „Eiskönigin“ und so viel fürs Herz.

Aber nun kam der Höhepunkt des Abends: eine Romanze für Alphorn und Blasorchester. Wie aus dem Nichts waren plötzlich vier Alphörner vor dem Orchester und Reinhard Fendt, Martin Häberle, Andy und Mario Miller entführten uns in die Allgäuer Alpen. Wer da nicht im leichten Schneefall durch einen Winterwunderwald schwebte, dem war nicht zu helfen. Für so manchen Zuhörer war es sicher neu, wie zart und verführerisch ein solch riesiges Instrument in den Händen eines Könners sein kann.

Zum Abschluss wurde man direkt aus dieser Stimmung zu Weihnachtsliedern geführt, ohne die ein Konzert zu dieser schönsten Jahreszeit nicht möglich zu sein scheint. Dirigent Andy Miller hat in den vier Jahren einen beachtlichen Klangkörper geformt und wird diesen Weg hoffentlich weiter gehen. Mit „Guten Abend, gut Nacht“ wurden die Zuhörer in die kalte, sternklare Nacht entlassen. (xeno)