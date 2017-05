2017-05-12 18:00:00.0

Eröffnung Altes Holz und neuer Glanz

Die Oberneufnacher Musikanten lassen es nicht nur auf der Bühne krachen, sondern auch beim Umbau des Musikerheims Von Sandra Baumberger

Ursprünglich wollten die Oberneufnacher Musikanten ihren in die Jahre gekommenen Probenraum im zweiten Stock des Kindergartens nur ein bisschen aufhübschen. „Aber dann haben wir uns gedacht: Wir machen’s gleich ganz“, sagt Dirigent Franz Huber. Und so entwickelte sich die Verschönerungsaktion zu einem rund dreijährigen Projekt, dessen erfolgreiches Ende am kommenden Wochenende gebührend gefeiert werden soll: Am Samstag, 13. Mai, steht die musikalische Einweihung auf dem Programm. Unter dem Titel „humpabumpa@night“ findet sie ab 19.30 Uhr allerdings im Gemeindezentrum in Mittelneufnach statt. Dort präsentieren die Musiker ihr neues Sommerprogramm und begrüßen als Special Guest die Hilti-Musik aus Liechtenstein. Am Sonntag, 15. Mai, können sich die Besucher beim Tag der offenen Tür von 10.30 bis 17 Uhr dann selbst davon überzeugen, dass die Musiker in den vergangenen Monaten auch abseits der Proben und Auftritte eine Menge geleistet haben.

Wer das Musikerheim von früher kennt, dürfte es jedenfalls kaum mehr wiedererkennen: Eine Wand haben die Musiker eingerissen und Toiletten, einen Abstellraum, den auch die Krabbelgruppe nutzt, eine Küche mit Theke sowie eine Bar eingebaut – und das alles mit viel Liebe zum Detail. Weil sie den Stil der vorhandenen alten Holzbalken aufnehmen wollten, haben sie beim Abbruch zweier alter Bauernhöfe in Dirlewang und Eggenthal mitgeholfen und die Balken von dort ebenso verbaut wie ein altes Fenster. Über der Theke spenden alte Posaunentrichter mit darin integrierter Lampe Licht und ausgediente Mundstücke feiern als Verbindungsstücke im Wandregal und als Kleiderhaken an der Garderobe ein Comeback.

Um die 30000 Euro haben die 20 aktiven Musiker in gut 4000 Stunden verbaut, schätzt Stefan Klaus, der Vorsitzende des Musikvereins. Im Winter wurde gearbeitet, im Sommer das dafür nötige Geld eingespielt. Zwar hätten die Musiker auch beim Allgäu-Schwäbischen-Musikbund und der Regierung von Schwaben einen Zuschuss beantragen können, doch das Prozedere erwies sich als so kompliziert, dass sie darauf verzichtet haben. „Unser Kassierer Markus Frommelt hat zwischenzeitlich schon ein bisschen geschwitzt“, sagt Stefan Klaus und schmunzelt. Zum einen, weil er natürlich ebenfalls mit angepackt hat, und zum anderen, weil sich die Musiker passend zum Umbau auch eine neue Anlage geleistet haben. Dadurch war der Verein kurzzeitig „in die Miesen“ gerutscht und auch in nächster Zeit wird das Konto wohl noch ein bisschen strapaziert werden: Der Verein würde gerne noch die Beleuchtung und die Stühle austauschen und ein Kühlschrank, ein Spülbecken und eine Tür fehlen auch noch.

Während die Räume also noch nicht restlos fertig sind, sind es manche der Musiker wahrscheinlich schon: Einige haben für den Umbau ihren Urlaub drangegeben und viele in den vergangenen drei Jahren von Dezember bis März ihre komplette Freizeit. Mit am meisten Zeit dürfte dem Dirigenten zufolge Max Kögel in dem Musikerheim verbracht haben, tatkräftig unterstützt von Andreas Braig und Hermann Nägele, die Material, Werkzeug und Fachwissen zur Verfügung stellten. „Nach zwei Wintern hab ich keinen Bock mehr gehabt. Da woll ich’s nicht mehr sehen“, gibt Stefan Klaus gut gelaunt zu. „Aber irgendwann ist es dann ja doch fertig worden.“ Und schön noch dazu, könnte man ergänzen.

Einweihung Los geht es am Samstag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr mit humpabumpa@night und der Hilti-Musik Liechtenstein im Gemeindezentrum in Mittelneufnach. Das neue Musikerheim im zweiten Stock des Oberneufnacher Kindergartens ist am Sonntag, 14. Mai, von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet. Zum Frühschoppen spielen die Ehkoh-Youngstars, außerdem gibt es eine Ausstellung zur Geschichte des Musikvereins.