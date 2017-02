2017-03-01 00:33:52.0

Reformation „Am Ende keiner weiß, woran er ist“

Martin Luther weckte vor 500 Jahren Sympathien in Mindelheim. Durchsetzen konnte sich seine Lehre lange Zeit aber nicht. Die Rolle des Georg von Frundsberg

Wer erlebt, wie respektvoll katholische und evangelische Christen in Mindelheim heute miteinander umgehen, vermag sich kaum vorzustellen, dass das einmal ganz anders war. Beide Konfessionen trennten Lichtjahre. Der Glaubensstreit wurde erbittert ausgefochten. Die Reformation, die mit dem Thesenanschlag des Wittenberger Mönchs Martin Luther vor 500 Jahren ihren Ausgang nahm, spielte auch in Mindelheim eine wichtige Rolle.

Die nahe gelegene Schweiz strahlte aus. In Zürich wirkte der Reformator Huldrych Zwingli. Er hat weit ins Schwäbische hinein gewirkt. Mit dem gebürtigen Kaufbeurer Johannes Wanner war 1526 ein Anhänger Zwinglis auf der Mindelburg bei Georg von Frundsberg und seiner Frau Anna von Lodron. Den Übertrittswillen der beiden zur evangelischen Kirche hat Wanner aber wohl überschätzt. Frundsberg hat sich nie vom Katholizismus verabschiedet.

Und doch gibt es Anzeichen dafür, dass Georg von Frundsberg und Anna von Lodron insgeheim Sympathie für die Anliegen der Reformation hegten. Der Landsknechtführer war zwar treuer Heerführer des Kaisers. Aber er duldete in seiner unmittelbaren Nähe einen Intellektuellen, der reformatorisch gesinnt war. Dieser Adam Reißner (oder Reusner oder Reissner - im Detail ist die Schreibweise des Namens nicht mehr erhalten) war persönlicher Schreiber und enger Vertrauter Frundsbergs. Reißner hat Frundsberg auch auf dessen Feldzügen begleitet.

Beim vorigen Frundsbergfest lebte Reißner wieder auf. In die Rolle Reißners war der evangelische Pfarrer Erik Herrmanns geschlüpft. Wichtig war Reißner vor allem für die evangelische Gemeinde: Er hat in Wittenberg studiert und dort mit großer Wahrscheinlichkeit Martin Luther kennengelernt. Reißner war Stadtschreiber von Mindelheim und sehr belesen. Für evangelische Kirchenlieder hat er sich besonders interessiert. Noch heute findet sich im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 275 ein Lied des Mindelheimers mit dem Titel „In dich hab ich gehoffet“.

Reißner hat 1563 in Frankfurt am Main sein Werk mit dem Titel „Der Herren Georgen und Kasparen von Frundsberg Kriegstaten“ in Buchform herausgebracht. Ein Exemplar liegt übrigens im Mindelheimer Stadtarchiv. Mindelheim zählte Mitte des 16. Jahrhunderts rund 2000 Einwohner. Vermutlich hat es eine kleine Gemeinde von Zwingli-Anhängern in Mindelheim gegeben. Vermutlich war es aber nicht einmal eine Handvoll Mindelheimer, die sich intensiver mit dem Gedankengut des Züricher Reformators Zwingli auseinandergesetzt haben.

Im Unterschied zu den Lutheranern waren die Zwinglianer der Ansicht, Leib und Blut Jesu Christi seien beim Abendmahl nur symbolisch anwesend. Einig waren sie sich darin, dass der Mensch nicht durch gute Werke sich vor Gott rechtfertigen könne, sondern nur durch den Glauben.

Reißner war erklärter Gegner des damaligen Papstes, nicht nur des Sittenverfalls wegen. Er hielt ihn auch für einen Gegner des deutschen Kaisers. Die Seuche, die Rom kurz vor dem Sacco di Roma 1526 heimgesucht hatte, war für Reissner eine Strafe Gottes für das Papsttum. 1548 wurde es dem Magistrat von Mindelheim zu bunt. Reissner kam ins Gefängnis. Nach Fürsprache durch Kaspar von Frundsberg kam er wieder auf freien Fuß. Auf Bezüge zu Zwingli weist der Schweizer Historiker Peter Blickle in seinem Werk „Der Bauernkrieg“ (Beck Verlag) hin. Allerdings hat es in Mindelheim wohl keinen eigenen Gebetsraum gegeben. Erst 1898 hat Mindelheim eine evangelische Kirche erhalten. In Mindelheim meldeten sich schon bald scharfe Kritiker der Reformation zu Wort. Der Humanist Johannes Altensteig war so jemand. Er hatte ein lateinisches und griechisches Wörterbuch, aber auch moraltheologische Schriften verfasst. Darin klagte er insbesondere gegen die Völlerei. Verbal attackierte er die Anhänger der Reformation.

Der Mindelheimer Stadtpfleger Sebastian Sauerzapf wiederum nahm zunächst eine neutrale Haltung im Glaubensstreit ein. Er mischte sich aber kräftig ein und disputierte mit. In den Memminger Geschichtsblättern aus dem Jahr 1940 heißt es über ihn, am Ende habe niemand mehr gewusst, welcher Richtung Sauerzapf tatsächlich angehört habe.

Von Sauerzapf ist der zeitlose Satz überliefert: „Es ist lustig, so allerlei zu lesen, das Chaos der albernsten Meinungen hierin wahrzunehmen und zu sehen, wie jeder dieser Herren sein eigenes Pferdchen reitet, wie jeder mit andern Augen, oft durch gefärbte Brillen, sieht, wie sie sich balgen, beschimpfen, verspotten und verachten und am Ende keiner weiß, woran er ist“.