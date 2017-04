2017-04-14 04:00:00.0

Religion im Unterallgäu Am Karfreitag waren einst die evangelischen Kirchen voll

Was es mit dieser besonderen Beziehung auf sich hat, erklärt Bad Wörishofens Pfarrerin Susanne Ohr – und auch, warum sich das geändert hat. Von Markus Heinrich

Der Karfreitag ist der höchste evangelische Feiertag, so wird es oft gesagt. „Das stimmt und stimmt auch wieder nicht“, sagt dazu Bad Wörishofens evangelische Pfarrerin Susanne Ohr. „Wie für die ganze Christenheit ist auch für die evangelischen Christen Ostern, die Feier der Auferstehung Jesu, das höchste Fest. Und dennoch ist etwas dran, dass der Karfreitag in der Geschichte des Protestantismus eine besondere Bedeutung hat.“

Lange Zeit war der Karfreitag in der evangelischen Kirche nicht besonders betont. Erst im 17. Jahrhundert gewann er an Bedeutung. In Erinnerung an die Kreuzigung und den Tod Jesu feierten die Evangelischen die Beichte und das Abendmahl, das ansonsten im Kirchenjahr eher selten einen Platz hatte. „Erst im 19. Jahrhundert wurde der Karfreitag zu einem identitätsstiftenden Konfessionsmerkmal der Protestanten“, erklärt Ohr.

Die Abendmahlsfrömmigkeit hat zugenommen

Die Kirchen waren voll. Das blieb auch lange so, Ohr kennt das noch aus eigenem Erleben. „Ich selbst erinnere mich noch, dass in den Anfängen meiner Berufstätigkeit für viele Menschen der Karfreitag der einzige Gottesdienst im Jahr war, an dem man zum Abendmahl ging“, erzählt die Pfarrerin. „In den letzten Jahren hat sich das sehr verändert.“ Mehrere Gründe kommen dafür in Betracht. „Zum einen hat die Abendmahlsfrömmigkeit zugenommen“, wie Ohr sagt. Mindestens einmal im Monat wird es im Sonntagsgottesdienst gefeiert. „Zum anderen gehen wir an Karfreitag emotional den Weg der Jünger und Jüngerinnen mit, nehmen Anteil an ihrem Erleben der Kreuzigung, ihrer Trauer und der Erfahrung des Scheiterns. Karfreitag führt uns in die Tiefe menschlicher Verlassenheit.“ Das Problem: Viele Menschen täten sich schwer, das auszuhalten. „Alle Themen um Leid und Tod werden gerne aus dem Leben verdrängt“, weiß Ohr. Ebenso sei es mit der Auseinandersetzung mit dem eigenen Scheitern oder der eigenen Schuld.

Statt des Karfreitags hat die Osternacht in den letzten Jahren in der evangelischen Kirche an Bedeutung gewonnen. „In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag oder am frühen Ostermorgen kommt man in einem stimmungsvollen Gottesdienst zusammen und erlebt bewusst, wie die Dunkelheit menschlichen Lebens durch das Ostergeschehen in ein neues Licht getaucht wird“, sagt Ohr. Für sie steht aber fest: „Karfreitag oder Ostern: Beides ist für uns nur miteinander zu begreifen.“ Das gelte für alle Christen, egal ob katholisch, evangelisch oder orthodox.