2017-05-09 10:00:00.0

Feuerwehr im Unterallgäu Am liebsten immer im Einsatz

Alexander Möbus ist seit einem Jahr oberster Feuerwehrmann im Landkreis. Der Mindelheimer hat seinen Traumjob gefunden. Wann bei ihm der Spaß ein Ende hat. Von Johann Stoll

Es gibt Menschen, denen ihre Arbeit Last ist. Und es gibt die anderen, die nichts glücklicher macht. Alexander Möbus, Feuerwehrkamerad seit 30 Jahren, gehört klar zur zweiten Gruppe. Er hat seinen absoluten Traumjob gefunden, und er strahlt, wann immer er auf die Feuerwehr zu sprechen kommt. Seinen erlernten Beruf bei einer großen Maschinenbaufirma hat der Mindelheimer an den Nagel gehängt und sein „Hobby zum Beruf“ gemacht. Möbus ist seit einem Jahr Kreisbrandrat, also oberster Feuerwehrmann im Unterallgäu.

„Es macht mir ungebrochen viel Spaß wie am ersten Tag“, erzählt er in seinem Dienstzimmer, das im Erdgeschoss des Landratsamtes liegt. An der Tür steht „Leitung der Brandschutzdienststelle“. Das klingt nach großer Abteilung, ist aber bei Licht besehen nicht mehr als ein Ein-Mann-Büro. Allerdings wird er durch die Verwaltung bei Schreibsachen unterstützt.

ANZEIGE

In seinem Büro ist Möbus eher unregelmäßig anzutreffen. Seine Welt spielt sich draußen ab, bei den Feuerwehren. 131 freiwillige Feuerwehren im Landkreis und eine Berufsfeuerwehr wollen betreut sein. Wäre Alexander Möbus jemand, der auf die Uhr sieht, könnte er diese Aufgabe nicht meistern. 39 Stunden beträgt seine Arbeitszeit. Die stehen aber nur auf dem Papier. Tatsächlich ist ein Kreisbrandrat irgendwie immer im Dienst.

Es gibt Wochen, da ist Möbus jeden Abend unterwegs inklusive der Wochenenden. „Das empfinde ich aber nicht als schlimm. Ich gehe gerne hin“, erzählt er. Auf seinem Schreibtisch stapeln sich die Einladungen. Mal wird ein neues Feuerwehrfahrzeug eingeweiht, mal feiert eine Feuerwehr Jubiläum. Immer ist der Kreisbrandrat gern gesehener Gast.

Seine Familie kennt das nicht anders. Der Mittvierziger ist seit 20 Jahren verheiratet und seit 30 Jahren bei der Feuerwehr. Auch die 14 und 17 Jahre alten Kinder wissen, wie leidenschaftlich ihr Vater bei der Feuerwehr dabei ist. Der Sohn hat sich bereits begeistern lassen und macht gerade die Ausbildung zum aktiven Feuerwehrmann.

Dabei kann sich die Mindelheimer Feuerwehr glücklich schätzen, dass sie keine Nachwuchssorgen hat. Zur Zeit sind sogar die Spinde ausgegangen, so viele junge Leute lassen sich vom Helfen begeistern. Jeder Feuerwehrkamerad braucht einen solchen Schrank, um all seine Gerätschaften zu verwahren.

Wie kameradschaftlich Feuerwehrkameraden miteinander umgehen, das kennt Möbus seit vielen Jahren. Neu erlebt er die gute Zusammenarbeit im Landratsamt und die hohe Wertschätzung. Die Mitarbeiter seien freundlich zueinander, es werde gegrüßt und gut auf Augenhöhe zusammengearbeitet. „In der freien Wirtschaft ist das teilweise nicht mehr so“, sagt Möbus.

So leutselig der Kreisbrandrat ist, er kann auch anders. Wenn er den Eindruck gewinnt, die Interessen seiner Feuerwehren werden nicht genügend berücksichtigt, spreizt er sich schon mal in der Tür ein. Aktuelles Beispiel: Ein Kommandant, der zugleich Kreisbrandmeister ist, bekommt 1500 Euro weniger an Elterngeld, weil das Familienministerium den ehrenamtlichen Teil seiner bisherigen Arbeit mit in die Waagschale geworfen hat. Möbus kann das nicht verstehen. „Sonst fragt auch keiner, was jemand im Ehrenamt tut.“ Möbus hat sich an den Innenminister gewendet und setzt auf Unterstützung der heimischen Politiker. Auch wenn wohl der betroffene Kommandant nicht mehr von seinem Einsatz profitieren dürfte, hofft Möbus, dass bei künftigen Fällen anders verfahren wird, und zwar zugunsten der Feuerwehr, die eine unverzichtbare Leistung fürs Gemeinwohl erbringe.

Der Kreisbrandrat wird als Experte immer dann zurate gezogen, wenn irgendwo ein neues Gebäude entsteht. Der Brandschutz muss sichergestellt sein, und dazu gibt der Kreisbrandrat Stellungnahmen ab. Bei den vielen Aufgaben hat Möbus in seinem ersten Jahr als Kreisbrandrat noch gar keine Zeit zu einer längeren Urlaubsreise gefunden. Erst zweimal hat er es zu einer Spritztour mit seinem alten 500er Fiat geschafft. Da steuert er dann mit seiner Frau ein gemütliches Café in der Region an und genießt die paar freien Stunden. Auch in diesen kostbaren Momenten hat Möbus sein Diensthandy immer aktiv geschaltet. „Ich bin immer erreichbar“, sagt er und findet das nicht weiter schlimm. Die Feuerwehr hat bei ihm immer Vorrang. Was braucht es da noch Urlaub?