2017-04-05 00:39:50.0

Dorfgemeinschaftshaus Ambergs Herz mit venezianischem Flair

Gemeinde legt favorisierten Plan vor: Saal, Wirtschaft, Spielplatz und Biergarten am Wasser Von Wilhelm Unfried

Die 1500-Seelen-Gemeinde erhält ein attraktives Zentrum: Bürgermeister Peter Kneipp stellte die Ergebnisse aus zahlreichen Sitzungen der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung, des Marktrates und eines kleinen Architektenwettbewerbes vor.

Wenn auch noch an den Details gefeilt werden muss, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Dort wo heute die alte Gaststätte Deutscher Kaiser steht, sollen ein Veranstaltungszentrum mit einem Saal für 300 Personen, eine Wirtschaft mit einem wohl einzigartigen Biergarten am geöffneten Bach sowie ein Kinderspielplatz entstehen.

ANZEIGE

Bürgermeister Peter Kneipp ging zunächst auf die Chronologie des Dorferneuerungsverfahrens ein. Er erinnerte an den Prioritätenkatalog. Ganz an der Spitze hatten die Bürger sich einen Dorfplatz, eine Umgestaltung des Kirchenvorplatzes sowie ein Dorfgemeinschaftshaus gewünscht. Die Neugestaltung des Kirchenvorplatzes laufe derzeit. Nun könne man an den Dorfplatz gehen. Dieser soll schon bald angegangen werden. Und er entsteht auf dem Platz, wo jetzt das ehrwürdige Gebäude des Deutschen Kaisers steht und auf dessen Gelände jetzt schon diverse Freiluftveranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt stattfinden. Die Gemeinde habe vorausschauend gehandelt und schon frühzeitig die notwendigen Grundstücke erworben. Im Rahmen der Diskussion hätten sich die Bürger eine Öffnung des Baches, eine Wassertretanlage, einen Kinderspielplatz, einen Pavillon für Musikveranstaltungen, einen Platz für den Mai- beziehungsweise Weihnachtsbaum gewünscht.

Der Marktrat habe nun einen kleinen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Das bevorzugte Modell sehe zwei Gebäude vor. Nach Norden soll in West-Ost-Richtung der eigentliche Saal entstehen. Er wird 300 Besuchern Platz bieten und enthält auch noch Raum für die Technik und weiter sind Umkleideräume vorgesehen. Die Bühne im Saal ist mobil.

Das weiter südlich geplante Gebäude steht in Nord-Süd-Richtung. Beide Häuser sind durch ein Foyer verbunden. Das Haus enthält eine Wirtschaft und im Obergeschoss eine Wohnung für den Pächter. Weiter könnte man sogar noch vier Fremdenzimmer einbauen. Im Kellergeschoss sind die Toiletten sowie ein Jugendraum vorgesehen.

Planerisch interessant ist auch der Außenbereich. Nach Westen und Süden kann man terrassenartig eine Biergartenbewirtschaftung, die von Gehwegen durchzogen ist, anlegen. Die Besucher haben dabei einen schönen Blick von oben auf die Hauptstraße und den frei gelegten Bach, der an dieser Stelle auch noch begehbar wird. Und in der Planung sind auch noch alle Wünsche der Bürger enthalten: Also Spielplatz, Wassertretbecken, Pavillon und sogar noch Raum für Veranstaltungen bleibt übrig.

Das alles hat natürlich seinen Preis. Rund 2,2 Millionen sind veranschlagt. Sollte man in den EU-Fördertopf ELER kommen, dann könnte man Zuschüsse bis zu 750 000 Euro erwarten. Sollte man in dem recht komplizierten Förderverfahren nicht zum Zug kommen, so der Bürgermeister, gebe es noch andere Quellen, wie die Dorferneuerung, die aber nicht so sprudeln.

In der weiteren Beratung gehe es auch noch darum, wie das Gemeindehaus betrieben wird. Der Gemeinderat bevorzuge eine Eigenbewirtschaftung des Saales durch Vereine, aber auch ein Wirt könne den Saal für Veranstaltungen benutzen. Die Wirtschaft selbst würde die Gemeinde gerne einem Pächter überlassen. Eine Verpachtung hätte dann aber auch Nachteile bei der Bezuschussung.

Wie geht es weiter? Die Pläne werden in der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung und im Gemeinderat nochmals besprochen, bevor eine detaillierte Planung vergeben wird, so Kneipp. Die Bürger würden aber weiter informiert und so habe man sich sicher nicht zum letzten Mal zu diesem Großprojekt getroffen.