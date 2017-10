2017-10-10 00:35:47.0

Kita Anbau – aber wo?

Wende in Sachen St.-Josefs-Erweiterung

Gestiegene Geburtenzahlen und eine stark gewachsene Nachfrage nach Kindergartenplätzen: Türkheim muss handeln, in beiden Kitas besteht Erweiterungs- und Sanierungsbedarf.

Bereits fortgeschritten sind die Planungen für eine Erweiterung des Kindergartens St. Josef. Architektin Ellen Neuschel erläuterte zwei Planungsalternativen nach den Vorgaben des Marktrates. Eine ein- und zweigeschossige Variante stellte sie im Rat zur Diskussion.

Allerdings stellte sich dann heraus, dass angesichts der Einschränkungen durch die Anfahrtsituation und den Verlust an Grünfläche die Realisierung des Projekts auf dem an den Kindergarten St. Elisabeth angrenzenden Grundstück beim Friedhof die bessere Wahl sein könnte. Die anschließende Diskussion des Für und Wider der beiden möglichen Standorte brachte kein abschließendes Ergebnis. Die endgültige Standortentscheidung soll nach einer Ortsbegehung in Kürze fallen.

Beschlossen wurden Sanierungsmaßnahmen und die Überdachung des Kellerabgangs beim Kindergarten St. Elisabeth. Damit wird ein Provisorium beendet. Die Gemeinde wendet damit auch den im nächsten Jahr drohenden Entzug der Genehmigung für 25 Kindergartenplätze ab. (stn)