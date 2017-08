2017-08-05 04:15:00.0

Unterallgäu Asyl: Was die Statistik erfasst – und was nicht

Wie viele Flüchtlinge leben im Unterallgäu? Warum Antworten auf diese und andere Fragen nicht so einfach sind. Von Melanie Lippl

Vor ein, zwei Jahren war mehrmals in der Woche von aktuellen Flüchtlingszahlen zu hören und zu lesen. Es ist noch gar nicht so lange her, da standen Behörden und Helfer jeden Tag aufs Neue vor der schwierigen Aufgabe, zahlreiche soeben angekommene Asylbewerber auf die Unterkünfte im Landkreis zu verteilen und zu betreuen. Inzwischen ist es etwas stiller um das Thema geworden. Wie ist die aktuelle Lage? Das wollten wir vom Landratsamt Unterallgäu und der Regierung von Schwaben wissen.

Wie viele Flüchtlinge leben momentan im Landkreis?

ANZEIGE

In den Unterallgäuer Gemeinschaftsunterkünften und den dezentralen Unterkünften leben derzeit insgesamt 1326 Menschen, heißt es aus dem Landratsamt. In dieser Zahl sind auch die unbegleiteten Minderjährigen enthalten, die in eigenen Unterkünften leben, sowie diejenigen Asylbewerber, die privat untergekommen sind. Nicht enthalten sind anerkannte Flüchtlinge, die bereits eine private Wohnung gefunden haben. Hierzu hat das Landratsamt keine Statistik. Auch die 2016 bei der Regierung von Schwaben eingerichtete Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) hat kein Datenmaterial zu den anerkannten Flüchtlingen im Unterallgäu, da sie für die ausreisepflichtigen Personen zuständig sei, erklärt Sprecher Karl-Heinz Meyer.

Wie viele Flüchtlinge leben in den Unterkünften in den einzelnen Gemeinden? Wie viele davon befinden sich noch im laufenden Verfahren, wie viele sind schon anerkannt?

Eine Antwort auf die Zahlen für jede einzelne Gemeinde liefert die Tabelle des Landratsamts (Stand: Juli 2017). So sind beispielsweise in Mindelheim insgesamt 163 Flüchtlinge untergebracht. 78 von ihnen sind inzwischen anerkannte Flüchtlinge, leben aber immer noch in einer Unterkunft und werden deshalb „Fehlbeleger“ genannt, weil sie eigentlich schon ausziehen hätten müssen. Eine Wohnung zu finden, ist für Flüchtlinge aber häufig schwierig, so das Landratsamt.

Bei 85 Menschen in Mindelheim handelt es sich um Asylbewerber, die sich noch im laufenden Verfahren befinden (hier steht eine Entscheidung, ob sie bleiben dürfen, also noch aus) oder die bereits abgelehnt wurden, aber immer noch hier leben, also „geduldet“ sind. Laut Landratsamt wird in der Statistik nicht zwischen beiden Gruppen unterschieden.

Wie viele abgelehnte, aber noch geduldete Flüchtlinge gibt es hier?

Diese Frage lässt sich nicht so leicht beantworten. Der Grund: Nach einem negativen Asylverfahren entscheidet die Staatsangehörigkeit darüber, welche Behörde für den Flüchtling zuständig ist.

Die zentrale Ausländerbehörde Schwaben (ZAB) ist zum Beispiel für Personen aus Afghanistan, dem Senegal, den Balkan-Staaten, der Ukraine, Georgien und den Maghreb-Staaten – also Tunesien, Algerien, Marokko – zuständig.

Für die restlichen Personen ist wiederum die Ausländerbehörde am Landratsamt Unterallgäu zuständig – hier laufen nach Auskunft der Behörde derzeit 40 Fälle von abgelehnten, aber noch geduldeten Flüchtlingen. Diese Zahl ist laut Landratsamtssprecherin Eva Büchele aber wenig aussagekräftig, weil der Behörde die Fall-Zahl der ZAB nicht bekannt ist.

Eine diesbezügliche Nachfrage bei der zuständigen Regierung von Schwaben, die für die ZAB Auskünfte erteilt, bringt wenig aussagekräftige Ergebnisse – zumindest, was den Landkreis Unterallgäu betrifft. „Die ZAB hat eine Vielzahl abgelehnter Flüchtlinge in ihrer Zuständigkeit“, erklärt Sprecher Karl-Heinz Meyer. Ein nach Landkreisen differenziertes Zahlenmaterial könne er nicht zur Verfügung stellen. „Schwabenweit fallen aktuell rund 2800 abgelehnte Flüchtlinge aus den sicheren Herkunftsstaaten (Westbalkanstaaten, Senegal, Ghana), Georgien, der Ukraine, Afghanistan, Marokko, Algerien und Tunesien in unsere Zuständigkeit“, führt Meyer aus. Man kann die Zahlen aber auf den Landkreis umrechnen: Wenn man davon ausgeht, dass in Schwaben rund 1,846 Millionen Menschen leben, so kommen umgerechnet auf die rund 140400 Unterallgäuer etwa 213 abgelehnte, geduldete Flüchtlinge aus denjenigen Staaten, für die die ZAB zuständig ist. Macht mit den abgelehnten Asylbewerbern des Landratsamts rund 250 Menschen.

Woher stammen die Flüchtlinge, die im Unterallgäu leben?

Der größte Anteil der Asylbewerber, die sich im laufenden Verfahren befinden, sind derzeit Personen aus Afghanistan (315) und Nigeria (195). Das gelte aber nur für das Unterallgäu, wie das Landratsamt betont. Laut einer Statistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sind die meisten Flüchtlinge deutschlandweit derzeit aus Syrien.

Wie hoch war die maximale Zahl an Flüchtlingen und wann war dieses Maximum erreicht?

Der „Höhepunkt“ war im Februar 2016. Damals waren laut Landratsamt hier 1735 Flüchtlinge untergebracht, also rund 400 Menschen mehr als heute. Während einst 60 Asylbewerber pro Woche ankamen, sind es heute nur noch vereinzelte.

Was ist mit den rund 400 Menschen passiert, die nicht mehr da sind?

Darüber gibt es keine Statistik, heißt es aus dem Landratsamt. Häufig ziehen Flüchtlinge, beispielsweise nach ihrer Anerkennung, zu Verwandten oder Bekannten.

Wie viele sind freiwillig ausgereist?

Bei der freiwilligen Ausreise unterstützen die zentrale Ausländerbehörde Schwaben (ZAB) und die zentrale Rückkehrberatung (ZRB) die Menschen. Im Landratsamt gibt es keine Statistik über die Anzahl der Fälle. Die ZAB erklärt, dass seit 2016 22 Asylbewerber aus dem Unterallgäu, für die sie die Zuständigkeit übernommen hat, freiwillig ausgereist sind.

Wie viele wurden abgeschoben?

Wenn der Asylantrag bestandskräftig abgelehnt ist, ist es Aufgabe der Behörden, die daraus resultierende Ausreisepflicht durchzusetzen. Die Zuständigkeit dafür liegt derzeit noch teils bei den Landkreisen und teils bei der im Aufwachsen befindlichen ZAB. Diese hat bisher in sieben Fällen aus dem Unterallgäu „gegenüber ausländischen Staatsangehörigen die Ausreisepflicht durchgesetzt“, wie es im Behördendeutsch heißt. Von der Ausländerbehörde am Landratsamt wurde heuer niemand abgeschoben.

Wie viele sind untergetaucht?

Erfährt das Landratsamt, dass ein Flüchtling untergetaucht ist, melden es das der Polizei. Eine Statistik gebe es darüber nicht.