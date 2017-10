2017-10-15 13:26:00.0

Polizei Asylbewerber verprügeln 26-Jährigen

Auslöser waren angeblich unerlaubte Filmaufnahmen in Tussenhausen.

In Tussenhausen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein 26-jähriger Unterallgäuer von drei 18-jährigen Asylbewerbern angegangen, weil dieser sie angeblich gegen ihren Willen gefilmt habe. Im Verlauf des Streitgesprächs schlugen die Asylbewerber dann gemeinsam auf den 26-Jährigen ein. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei 18-Jährigen erwartet nach Auskunft der Polizei nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Vor Kurzem war es auch in Türkheim mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen Asylbewerbern und Einheimischen gekommen. (m.he)