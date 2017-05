2017-05-10 09:23:00.0

Singen Attraktiv und modern

Die Mindelheimer Sängervereinigung ist mehr als ein Männerchor. Frauen sorgen für neuen Pep. Das ist diesen Freitag zu hören Von Johann Stoll

Noch muss man sich keine akuten Sorgen machen, dass es in Mindelheim schon bald keinen Männerchor mehr geben wird. Gut 30 Aktive halten die mehr als 140 Jahre alte Tradition bei der Sängervereinigung weiter hoch. Und doch wissen der Vorsitzende Hans-Georg Wawra und Dirigent Josef Wiedenmann nur zu gut, dass es neue Impulse braucht. Der älteste Sänger ist 90 Jahre alt, der Altersschnitt des Chores liegt bei 73 Jahren. Wie aber lassen sich Jüngere zum Singen begeistern?

Wer mitmachen will, soll sich melden

Josef Wiedenmann versucht es mit neuen Ideen. Eine solche ist der Projektchor „Must have“, der seit Herbst 2016 zusammen probt und an diesem Freitag, 12. Mai, von 21 Uhr an in der Hörbar in Mindelheim öffentliche Premiere feiert. Drei Dinge fallen dabei sofort auf: Zum einen ist der Chor kein reiner Männerchor mehr. Von den fünf Sängern sind drei Frauen, wobei noch weitere Sängerinnen und Sänger gesucht werden. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich bei Hans-Georg Wawra melden (Mail: hwawra@web.de).

Zum anderen ist das Repertoire deutlich moderner als beim Männerchor, der mehr das deutsche Liedgut pflegt. Der Projektchor singt Rock-, Pop- und Jazz-Arrangements. Diese hat der Mindelheimer Jazz-Pianist Emanuel Anton Jakob Wiedenmann zusammengestellt. Wiedenmann ist der Sohn des Dirigenten, der die Stücke im Rahmen einer Arbeit an der Musikhochschule Osnabrück bearbeitete. Er stellte auch die Band zusammen, die den Chor begleitet. Diese musikalische Begleitung mit Schlagzeug, Saxophon, Keyboard und Gitarre ist der dritte großen Unterschied zum großen Chor der Sängervereinigung.

Der Chor tritt beim Weinfest auf

Und was studieren die neun Sänger und Musiker beispielsweise ein? „Happy“ von Pharell Williams zum Beispiel. Oder „Summer in the City“ von The Lovin’ Spoonful. Gemeinsam mit dem Chor der Sängervereinigung wird der Projektchor das Weinfest musikalisch gestalten. Es findet übrigens am Freitag, 30. Juni, auf der Mindelburg statt.

Bereits an diesem Freitag, 12. Mai, ab 21 Uhr in der Hörbar tritt neben dem neuen Chor und der vierköpfigen Band auch die Unterallgäuer Funk-Band „Scratch & Swift“ auf.