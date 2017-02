2017-02-10 20:43:00.0

Tipps zum Valentinstag Auch mal andere beschenken

Wer am Valentinstag keinen Partner beschenkt, kann sich selbst und anderen trotzdem eine große Freude machen. Von Patricia Zettler

Der 14. Februar ist seit jeher der Tag der Verliebten. Das heißt an diesem Tag dürfen wir Frauen uns noch einmal ganz entspannt zurücklehnen und uns an den gestressten männlichen Gesichtern in den Innenstädten im Unterallgäu erfreuen, denn – mit unserer romantischen Ader und so organisiert, wie wir immer sind – haben wir unser Geschenk ja schon. Hoffentlich.

Und dabei begeben sich die Männer meist doch noch auf die Jagd nach frischen Blumen. Denn damit punkten sie sicherlich bei der Dame ihres Herzens. Doch ist dieser ganze Aufwand eigentlich nötig? Alles, nur um einem oder einer Geliebten an einem bestimmten, von anderen festgelegten Tag im Jahr eine Freude zu bereiten? Hoffentlich machen sich die Verliebten an diesem Tag auch aus wahrer Liebe die Mühe – und nicht nur, weil sie sich vom Handel und der Gesellschaft quasi dazu verpflichtet fühlen.

Es gibt also einen Tag für Verliebte, genauso wie es einen Mutter- und einen Vatertag gibt. Aber wann denken wir denn mal an unsere lieben Geschwister, Großeltern oder an die besten Freunde? Kann man den Valentinstag als Tag der „Verliebten“ nicht auch so weit auslegen, dass es ein Tag für all diejenigen ist, die uns nahestehen, die uns etwas bedeuten, denen wir einfach vertrauen können? Also warum sollten wir an diesem Tag nicht all jenen Menschen eine kleine Freude bereiten? Genau an dem Tag, an dem wir uns beinahe schon in der Pflicht fühlen, unseren Partner zu verwöhnen. Also bereiten wir diesen besonderen Menschen in unserem Leben doch auch mal eine Freude und bringen ihre Augen zum Funkeln. Ein paar Tipps, welche kleinen Aufmerksamkeiten sich am 14. Februar nicht nur für eure Partner, sondern auch für andere sehr liebe Menschen in eurer Umgebung empfehlen.

Die beste Freundin Manchmal hast du Glück und findest einen Menschen, dessen Seele zum selben Beat wie deine tanzt. Dieser Spruch hat sich in meinen Kopf eingebrannt und bewährt: Bei jeder gemeinsamen Unternehmung und jedem Lachen erkenne ich diese Seele in meiner besten Freundin wieder. Ja, wir haben ein Lebensmotto: „Lass uns zusammen fliegen. Zur Not auch auf die Fresse.“ Denn wir halten zusammen, komme wer oder auch was wolle. Daher ist es Zeit Danke zu sagen und welcher Tag eignet sich besser als der 14. Februar? Danke zu sagen mit einem kleinen Büchlein: „100 Dinge, die beste Freundinnen zusammen erlebt haben sollten“ zum Beispiel. Danke zu sagen mit einem kleinen Freundschaftswichtel. Der Lesestoff gibt Tipps und Anregungen, welche Ausflüge als Nächstes auf dem Plan stehen könnten. Der kleine Wichtel spendet wenigstens einen kleinen Trost, wenn die beste Freundin weit weg scheint. Zum Glück steht bald schon ein weiterer Mädelsabend bevor …

Geschwister Es ist ein alt bekanntes Geschenk und hat einen viel zu schlechten Ruf: der selbst geschriebene Gutschein. Eingelöst wird er nämlich dann doch eher selten. Was aber, wenn wir Geschwister die Initiative ergreifen und gar nicht erst einen Gutschein schreiben müssen, da wir unser Präsent sofort am selben Tag einlösen?

Dafür müssen wir uns nicht in hohe Ausgaben stürzen. Was ist, wenn wir unseren langjährigen Spielkameraden einfach einmal ihre Brotzeit für die Schule oder Arbeit zusammenstellen? Wie wäre es mit einem Sandwich und etwas Obst? Und einer kleinen Nachricht dazu: „Geschwister sind nie allein. Denn sie tragen immer die anderen im Herzen.“

Oma und Opa Es ist, als ob eine kleine Sonne aufgeht, auch wenn es schon dunkel ist. Diese kleine Sonne stellt der Besuch eines jeden Enkels bei den Großeltern dar. Sie freuen sich über unsere Gesellschaft, über unsere bloße Anwesenheit. Kaum haben wir uns auch nur zwei Minuten zu ihnen gesetzt, stehen Kekse und eine Auswahl an Getränken auf dem Tisch. Die Freude ist groß. Es wird lange geredet und gespielt. Mensch ärgere dich nicht. Das haben wir wohl auch von diesen besonderen Menschen gelernt: Verlieren zu können und dabei gleichzeitig jede Menge Spaß zu haben.

Halten wir uns also einmal vor Augen, wie viel Mühe sich unsere Großeltern bei einem einzigen Besuch von uns geben und alles nur um uns – wie es im Hotel jetzt heißen würde – den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Es ist also Zeit, dass wir uns für diese Mühe bedanken. Aber nicht mit teuren Geschenken, sondern mit etwas, das von Herzen kommt. Wie wäre es mit einem selbst gebackenen Kuchen oder einem kleinen Herz für die Menschen, die uns so sehr daran gewachsen sind? Ein Herz aus Birkenholzästen und einer Holzplatte. Ein Herz, das eine Botschaft vertritt: Schön, dass es euch gibt!

Partner Am Tag der Verliebten sollten wir also vielleicht doch auch einen klitzekleinen Gedanken an unseren Partner verschwenden. Aber es muss nicht immer viel sein. Ein hergerichtetes Abendessen nach dem langen Arbeitstag? Eine Packung Schokolade, um sich für die gemeinsame Zeit zu bedanken? Oder wie wäre es mit einem höchst ungewöhnlichen Geschenk: Ein Ausflug in die Berge, der den ultimativen Kick verspricht. Klingt das nicht verlockend?

In den Alpen gibt es viele ausgefallene Sport- und Freizeitangebote, die nicht nur im Sommer jede Menge Spaß bieten. Einen Gutschein kann man dafür schon jetzt kaufen. Und ihn dann aber auch gemeinsam einlösen! Denn die gemeinsame Zeit wird euren Valentinsschatz mehr freuen als das Geschenk an sich.