Ausflug Auch ohne viele Früchte sehenswert

In diesem Sommer hängen die Bäume am Streuobstweg in Langenneufnach nicht so voll wie in anderen Jahren. Das hat Gründe Von Siegfried P. Rupprecht

Apfel-, Birn- und Kirschbäume säumen den rund drei Kilometer langen Streuobstweg in Langenneufnach. Wegen des Frosts im Frühjahr sind heuer allerdings fast keine Früchte gereift.

Die Früchte entlang des Streuobstweges in Langenneufnach müssten jetzt überall reifen, uns pausbäckig entgegenlachen und zum Verzehr verführen. Doch die Äpfel, Birnen und Kirschen suchen die Spaziergänger heuer vergebens. Der Frost im Frühjahr zur Blütezeit hat die Saison regelrecht vermiest und seine Spuren hinterlassen. So auch am gesamten Streuobstweg. Dort ist fast keine einzige Frucht zu sehen. Dennoch ist die rund drei Kilometer lange Rundstrecke, die am Feldweg gegenüber dem Restaurant Akropolis startet, weiterhin einen Besuch wert. Unabhängig von ihrem Obst lädt sie ganzjährig ein, Erholung zu finden und die reizvolle Natur zu genießen und zu erleben. Durch den Frost im April sind entlang des Lehrpfads nicht nur die Blüten der Apfelbäume abgestorben, auch die der Kirsch- und Birnbäume. Die Ernte falle deshalb aus, so Joachim Schoner von der Interessengemeinschaft (IG) Streuobstwiese Stauden. Beigetragen habe wegen des wenig frühlingshaften Wetters auch der geringe Bienenflug. Der Streuobstweg war nicht allein von dem vernichtenden Frost betroffen. Die Kälte hat in weiten Teilen der Republik gewütet. Fachleute sprechen davon, dass bis zu 80 Prozent der Apfelblüte erfroren sei. ANZEIGE Doch auch ohne Früchte präsentieren sich die Obstbäume entlang des Streuobstweges als attraktives Ausflugsziel. Ziel des Lehrpfads ist, den Menschen die traditionelle Form des Obstanbaus mit seiner Arten- und Sortenvielfalt näherzubringen und das umfangreiche Thema Streuobst erlebbar zu machen. Und so richtet sich das Themenfeld sowohl an Kinder und Schulkassen als auch an Familien, Wanderfreunde und Spaziergänger. Die Strecke weist mehr als drei Dutzend verschiedene Obstsorten auf. Teilweise sind sie sehr alt, so wie die süß-säuerliche und seit vielen Jahrhunderten bekannte Apfelsorte „Goldparmäne". Oder der gut lagerfähige „Rote Eiserapfel", eine alte deutsche Sorte, die seit dem 17. Jahrhundert angebaut wird. Auch die „Gute Graue" und die „Gute Luise", zwei Birnensorten, gehen auf das 17. beziehungsweise 18. Jahrhundert zurück. Die Zuordnung der Obstsorten wird für die Fußgänger leicht gemacht. Vor jedem Baum ist eine Tafel angebracht, die Informationen über die vorwiegend hochstämmigen Obstsorten und ihre Bedeutung vermittelt. So erfahren die Besucher in Stichpunkten die wichtigsten Daten zu Herkunft, Alter der Sorte, Pflück- und Genussreife sowie Haltbarkeit und Geschmack. Übrigens: Das Streuobst hat seinen Namen nicht vom Fallobst, das verstreut unter den Bäumen liegt. Die Bezeichnung führt vielmehr zurück auf die früheren, in lockeren Gruppen in der Landschaft angeordneten Obstbäume. Diese Streuobstwiesen versorgten die Bevölkerung viele Epochen lang mit frischen Früchten. Erst durch die effizientere Obsterzeugung im letzten Jahrhundert verloren die Streuobstwiesen ihre Bedeutung und wurden als wichtiges Kulturgut fast vollständig verdrängt. Dabei haben Streuobstwiesen eine wichtige Bedeutung für den Lebensraum zahlreicher seltener Tier- und Pflanzenarten. In den Bäumen und im direkten Umfeld finden Vögel, Fledermäuse, Igel, Käfer, Schmetterlinge und Insekten ein Domizil. Alles zusammen bildet ein eigenes, zu bewahrendes Ökosystem. Das hat auch die Gemeinde Langenneufnach erkannt. Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens wurden die Flächen mit einigen Obstbäumen neu bepflanzt. Daraus entwickelte sich die Idee, einen Streuobstweg anzulegen. Offiziell eröffnet wurde er im April 2015. Finanzielle Förderung für das Projekt kam unter anderem vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie von der Regionalentwicklung Augsburg Land West. Der Streuobstweg Langenneufnach bietet aber nicht nur Wissenswertes über Obstsorten. Er informiert auch über die Bedeutung der Bienenzucht. Und das hat seinen Grund. Immerhin stammen rund 30 Prozent der menschlichen Nahrung von bienenbestäubten Pflanzen. So greift ein Lehrbienenstand, der vom Imkerverein Stauden betreut wird, das Zusammenwirken von Streuobst und Bienen auf. Darüber hinaus weist der Rundweg einige Insektenkästen auf, die Lebensräume für eine Vielzahl von kleinen Tieren schaffen. Zu einer Pause auf der Strecke lädt ein Pavillon auf einer kleinen Anhöhe ein. Alles in allem ist der Streuobstweg ein Ausflugsziel für einen gemütlichen und zugleich auch informativen Spaziergang. Auch wenn die Obstbäume mal keine Früchte tragen. Dann entschädigen die sanften Landschaftshügel und die Natur im Wechsel der jeweiligen Jahreszeit.