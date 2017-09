2017-09-18 05:10:00.0

Mindelheim Auf Entdeckertour durch die Altstadt

Die Mindelheimer Altstadtnacht wurde zum Besuchermagneten. Die Auktion mit alten Schätzen feiert eine gelungene Premiere, mutige Kinder steigen sogar der Kirche „aufs Dach“. Von MAria Schmid und Franz Issing

„Wer bietet mehr? „Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten!“. Der Hammer fällt und eine historische Eisenbahner-Laterne wechselt für ein paar Euro den Besitzer. Erstmals fand während der Mindelheimer Altstadtnacht in der Schatztruhe „Va Bene“ eine Auktion statt. Entspreched groß war bei dieser Premiere der Andrang. Gemälde sowie Unikate Mindelheimer Künstler, Bierflaschen von Mindelheimer Brauereien aus längst vergangenen Zeiten, eine alte Küchenwaage: alles fand Abnehmer. Ein ehemaliger Mindelheimer, den es nach Berlin verschlagen hat, beteiligte sich telefonisch an der Versteigerung. Sein Interesse galt vor allem Bildern aus der alten Heimat.

Ein Novum bei der Altstadtnacht ist auch „Gentlemen‘s Barber Shop“, wo Mehmet Özkan sich um die Bärte der Mindelheimer kümmert. An allen Ecken und Enden der Stadt erklang Musik. Zudem buhlten Veranstalter, Einzelhändler und Gastronomen mit 140 Attraktionen um die Gunst der vielen tausend Besuche. Und während Knopfmacherin Sandra-Janine Müller im Textilmuseum zeigte, wie aus einer Holzscheibe und bunten Garnen ein kleines Kunstwerk entsteht, begeisterten auf dem Marienplatz Fahnenschwinger die Menge, entführte Donat Waltenberger ins Wunderland der Bienen.

ANZEIGE

Inzwischen verblüffte im Jugendcafe „Frox“ der Clown Pipo sein Publikum mit Zauberei und akrobatischen Kunststücken. „Bauklötze“ staunte das „sehr verehrte Publikum“ im Colleg-Hof über die atemberaubenden Luftsprünge und Saltos der Turner aus Markt Wald. Die Akrobaten verstanden sich auch aufs Feuerschlucken. Mit Christel Lidel bunte Herbstträuße binden oder eintauchen in die Welt des schwarzen Theaters, die Veranstalter der Altstadtnacht wucherten mit einer Fülle von Anregungen. Langeweile war an diesem Abend auch für den Nachwuchs ein Fremdwort. „Wo Spinnen und Fledermäuse wohnen“. Kinder, die das wissen wollten, stiegen mit ihren Eltern und Christian Schedler der Jesuitenkirche aufs Dach. Mit dem Kulturamtsleiter spürten sie im Gebälk des Gotteshauses die exotischen Tierchen auf. „Eine tolle Führung“ schwärmte Mutter Alexandra Assman, wann kommt man sonst schon in den Genuß eines solchen „Höhenfluges“. Die Kleinen vergnügten sich schließlich auch auf dem Rücken eines „Wüstenschiffes“, reisten mit dem Kamel durch die Altstadt oder gingen im Heilig-Kreuz-Kloster mit dem „Museumsgeist auf Bildersuche“.

Musik und Musik, das war in der Altstadtnacht auf Plätzen, in Höfen und Kirchen, im Pfarramt und auf den Straßen hautnah zu erleben. Dazu Tanzen, ob Square Dance oder Ballett, ob Rock’n Roll, Boogie Woogie und vieles mehr, ob ernste, traditionelle oder Unterhaltungsmusik, für jeden Geschmack wurde etwas geboten. Einfach bezaubernd waren die Tänze der Jüngsten, der Jugend und der Damen von der Dancing-School-Tosca, die im Silvestersaal begeisterten. Beim Auftritt von „Tiramisu“ mit Sybille Dörner, Sissy Schleinkofer und Gudrun Karlstetter gab es zu den Sitz- noch etliche Stehplätz. Der Pfarrsaal fasste kaum alle Gäste.

Einen besonderen Hörgenuss erlebte das Publikum im Sommerrefektorium des Klosters. Mit dem Titel „Alles hat seine Zeit“ nahmen die drei Interpreten Carola Bodanowitz an Harfe und Cajón, Ayham Altayeb aus Damaskus an der Gitarre und Eva Füger an Gitarre und Laute die Gäste auf eine orientalische Reise mit, ganz im Sinne vom „West-Östlichen Diwan“ von Johann Wolfgang von Goethe.

Im Doppelpack waren in einem Innenhof die Inklusionsband „Rempac“ aus Ursberg und Wilfried Mütterlein zu hören. Sie spielten eine Mischung aus Rock und Pop. Im Maria-Ward-Internat wurde es dunkel. Die Akteure von „Adiemus“ entführten die Gäste in die Welt des Schwarzen Theaters. Veronika Vogt und ihre Mitstreiterinnen brachten Momente der Faszination auf die Bühne. So wie die Jugend der Stadtkapelle Mindelheim mit Robert Hartmann die Musikreihe mit einem Standkonzert auf dem Marienplatz eröffnete, so beendete die Stammkapelle den musikalischen Reigen – und ein Feuerwerk die Altstadtnacht.