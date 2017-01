2017-01-30 12:20:00.0

950 Jahre Bad Wörishofen Auf Spurensuche

Ein Fund in Schlingen bereichert die Geschichte Bad Wörishofens im Jubiläumsjahr. Es geht um die Kelten, ums Geld und um die Pläne für das historische Erbe. Von Helmut Bader

Bei Schlingen können Spaziergänger die 138 Grabhügel aus der Hallstattzeit in nun schneebedeckter Landschaft besonders gut erkennen. Sie zeichnen sich als Wellen in der Landschaft ab.

Hubert Meichelböck war bisher historischen Dingen gegenüber durchaus aufgeschlossen. Nicht zuletzt deshalb machte er von vornherein darauf aufmerksam, dass er an einer historisch empfindlichen Stelle neben seinem Betrieb bauen möchte. Denn in Schlingen gibt es inzwischen etliche Nachweise, dass hier vor rund 2500 Jahren der keltische Stamm der Hallstattleute gesiedelt haben dürfte. Was ihm danach passierte, darüber hat die MZ vor kurzem berichtet. Nun steht fest, wie es weitergeht.

Das Bauprojekt ruhte, weil erst Archäologen bestellt werden mussten, die das Gelände ausgiebig untersuchten und die Ergebnisse festhielten. Gefunden wurden letztlich einige Keramikscheiben und vor allem Pfostenlöcher, die Experten mit einer Wohnstätte aus der Hallstattzeit in Verbindung bringen. Ein für die Region bedeutsamer Fund, wie es hieß.

Meichelböck hatte damit aber bislang nur Schwierigkeiten. Dass er seinen Bau nun auf das Frühjahr verschieben musste, obwohl er schon in den Startlöchern stand, etwa. Schwerer wiegt jedoch, dass er als Grundstückseigentümer für die durch die Grabungen entstandenen Kosten im fünfstelligen Bereich endgültig aufkommen muss. So ist die Rechtslage. „Nachdem ich nun die Baugenehmigung vom Landratsamt erhalten habe, ist für mich die Sache erledigt. Sie hat mich Nerven und Geld genügend gekostet“, zeigt sich Meichelböck absolut frustriert. Erwartet habe er, dass nochmal jemand vom Landratsamt mit ihm sprechen würde, nachdem er um Hilfe bat. „Doch da habe ich nichts mehr gehört“.

Dagegen war für Meichelböck die Resonanz aus der Bevölkerung positiv, denn niemand habe das Vorgehen nachvollziehen können. Sein Interesse an frühgeschichtlichen Gegenständen dürfte sich künftig in Grenzen halten. Dabei gibt es in Bad Wörishofen einiges zu entdecken. Schlingen selbst hat ja bezüglich seiner Hallstatt-Vorfahren bereits einschlägige Erfahrungen gemacht. Schon bei Reparaturarbeiten an der Kirche in den 60er-Jahren wurden nach Auskunft von Kreisheimatpfleger Peter Hartmann solche Hinweise auf keltische Besiedelung ausfindig gemacht. Auch südlich des Ortes wurde man vor einigen Jahren fündig und entdeckte dort Hügelgräber.

Aus dem anfänglichen Plan, eine Art Archäologiepark anzulegen wurde aber nichts. Schließlich sollte das Projekt an einen Radwanderweg von Pforzen kommend angeschlossen werden, weshalb die Zuständigkeit in den Landkreis Ostallgäu fiel. Davon ist aber seitdem nichts mehr zu hören. Nägel mit Köpfen machte dagegen nach Auskunft von Hauptamtsleiter Werner Würstle die Stadt Bad Wörishofen. Sie signalisierte ihre Zustimmung zu dem Wanderwegprojekt und kaufte selbst das betreffende Grundstück. „Egal, was aus dem Radwanderweg nun wird, wir werden heuer dort auf alle Fälle einen kleinen Rastplatz mit einer Bank und Ausstellungstafeln, die auf den historischen Hintergrund hinweisen, anlegen. Die Pläne dafür sind angefertigt und auch das Geld für den Infopoint ist bereitgestellt“, so Würstle auf Nachfrage.

Dass der Kneippstädter Ortsteil Schlingen reich an Schätzen aus dem Altertum und vor allem aus dieser sogenannten Hallstattzeit ist, ist inzwischen wohl bekannt. Fast schon ganz in Vergessenheit geraten sein dürfte aber, dass auch hier in Wörishofen ein Grab aus dieser Hallstattzeit nachgewiesen ist. Gerade jetzt im Jubiläumsjahr dürfte es interessant sein, dass ein echter Siedlungsnachweis ebenfalls bis in diese Zeit um 500 bis 800 vor Christus zurückgeht.

Aus der Zeit davor gab es jedoch bereits Steinzeitfunde unter anderem bei Hartenthal, wie in einem Beitrag von Hermann J. Seitz im Buch „900 Jahre Wörishofen“, das vor 50 Jahren entstand, nachzulesen ist. Das Grab aus der Hallstattzeit befindet sich einigermaßen versteckt an der Ecke Oststraße/ Brucknerstraße westlich des dortigen Schulzentrums. Einst stand auf dem Grabhügel eine mächtige Fichte, die aber 1939 wegen der Behinderung des damaligen Flugbetriebes gefällt wurde. Heimatpfleger Josef Striebel ist es zu verdanken, dass er selbst im Jahre 1941 eine Notgrabung durchführen konnte, mit einem erstaunlichen Ergebnis. Zum Vorschein kam eine Grabkammer mit den entsprechenden Utensilien wie etwa Keramikscheiben als Grabbeigaben. Später hat die Stadt das Gelände durch eine Umzäunung gesichert und mit einer entsprechenden Hinweistafel versehen, die jederzeit eingesehen werden kann.

Die zusammengefügte Tonvase befindet sich inzwischen im Kneippmuseum. Josef Striebel vermutete, dass die Erhebungen in der großen freien Wiese nördlich des Zentrums der beruflichen Schulen ebenfalls solche Grabstätten enthalten könnten. Doch weitergeforscht wurde hier nie. Peter Hartmann weiß auch den Grund dafür: „Inzwischen wurden in Schwaben so viele Hallstattgräber untersucht, dass sich wohl nichts Neues daraus mehr ergeben würde.“ Umso besser, dass der Platz am Jaudesring an diese Zeit vor rund 2500 Jahren auch in Bad Wörishofen erinnert.