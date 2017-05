2017-05-06 12:00:00.0

Blasmusik Auf dem musikalischen Olymp

In Markt Wald überzeugen junge Talente und alte Hasen mit ihrem Können

Seit 40 Jahren spielt Richard Heggenstaller in Markt Wald Posaune. Beim Jahreskonzert überzeugte er als Solist mit dem Way-Down-Blues. Johannes Fischer dagegen ist hoffnungsvolles Nachwuchstalent an der Tuba. Er glänzt mit „Concertino“.

Musikalisch betrachtet ist Markt Wald so etwas wie der Olymp der Stauden. Die Szene ist vielfältig, und zum Jahreskonzert des Musikvereins gehen die Besucher mit hohen Erwartungen. Entsprechend hoch legen sich die Musiker auch die eigene Messlatte und zeigen sich bereits bei der Programmgestaltung kreativ.

Urkundlich wurde eine Musikkapelle in Markt Wald bereits vor 220 Jahren erwähnt, und auf diese lange Tradition ist man nicht nur stolz, man zollte ihr mit der Stückauswahl und authentischen Arrangements der jeweiligen Epoche Tribut.

ANZEIGE

„Festliche Klänge“ in der Besetzung der kleinen Blasmusik von 1865 vermittelten einen akustischen Eindruck vom damaligen Lebensgefühl. Musik zu verschiedenen Lebenslagen: ob als Hochzeitsständchen, zum Tanz im Kaffeehaus, als Aufforderung, den Musikern einen Obolus zu entrichten, zum Abschied oder als Parademarsch vervollkommnete das Bild vom sich im Lauf der Jahrhunderte wandelnden Stil und Geschmack.

Mit „Young Life“ und dem ersten Rang mit Auszeichnung bei den Wertungsspielen 1986 knüpfte der Musikverein nahtlos an die eigene jüngere Geschichte an. So lange steht auch Manfred Heiß am Dirigentenpult und sorgt für eine spürbare Kontinuität, die das Blasorchester befähigt, sich immer wieder von innen mit teils jungen Musikern neu zu erfinden.

Hautnah spüren lässt diese Entwicklung etwa ein Talent wie der von Sabine Strodel angekündigte ehemals „kleine Johannes“ Fischer mit seiner großen Tube, auf der er nun – gewachsen mit und an seiner Musik – das „Concertino“, eine anspruchsvolle Komposition in drei Sätzen von Franz Watz, auswendig spielt.

Aber es sind nicht nur die Jungen und der unverzichtbare Nachwuchs, die für Schwung sorgen und die Entwicklung treiben, sondern auch reifere Jahrgänge, wie etwa Richard Heggenstaller – gerade geehrt für seine vierzigjährige aktive Mitgliedschaft – auf seiner Solo-Posaune und mit dem „Way down Blues“. Nicht unerwähnt bleiben darf Isabel Wengler mit dem warmen Timbre ihrer glasklaren Stimme, die an diesem Abend „Gabrielas Song“ sang, eine Komposition aus dem Soundtrack des schwedischen Kinofilms „Wie im Himmel“. Daneben sang sie mit Jürgen Schweinberger im Duett den unvergesslichen Popmusik-Hit „Sound of Silence“ von Paul Simon.

Den Markt Walder Musik-Stars vorausgegangen waren ganz zu Beginn des Konzerts erste Kostproben des Nachwuchses, auch wenn er sich ziemlich unkonventionell auf die einzelnen Register verteilt. So gibt es derzeit vier Schlagzeuger, zwei Holz- und fünf Blechbläser. Mit „Dankeschön und auf Wiedersehn“ wurde das begeisterte Publikum am Schluss im Duett von Simone Ostermeier und Jürgen Schweinberger gekonnt verabschiedet.