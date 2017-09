2017-09-22 04:01:00.0

Hoher Besuch Auf ein Wort mit Bundespräsident Steinmeier

Wie es kam, dass das Staatsoberhaupt am Messestand der Mindelheimer Grob-Werke vorbei schaute

Hoher Besuch am Messestand der Mindelheimer Grob-Werke auf der derzeit laufenden Fachmesse EMO in Hannover: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab sich die Ehre und kam mit den Mitarbeitern ins Gespräch. Noch nie in seiner Unternehmensgeschichte hatte sich ein deutscher Bundespräsident zum Besuch des Grob-Messestandes angekündigt. Christian Grob sagte im Anschluss: „Wir fühlten uns durch den Besuch sehr geehrt“. Um so größer sei die Freude gewesen, als die Grob-Mitarbeiter den Eindruck hatten, „dass er sich für die Belange der mittelständigen Industrie interessierte“.

Aussteller aus 44 Ländern

Die EMO in Hannover ist die Weltleitmesse der Metallbearbeitung. Mehr als 2200 Aussteller aus 44 Ländern präsentieren bis zum 24. September ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungsangebote unter dem Motto „Connecting systems for intelligent production“. Bundespräsident Steinmeier eröffnete die Messe.

In seiner Rede wies Steinmeier darauf hin, dass eine offene Gesellschaft und eine prosperierende Wirtschaft auf dem starken Fundament von Austausch und Vertrauen beruhten. Messen wie die EMO verdeutlichten dies auf ganz konkrete, greifbare Weise. Es sei gut, dass diese Tradition auch im Zeitalter von digitalen Katalogen, Videokonferenzen und Just-in-time-Produktion erhalten bleibe.

Unvergessliches Erlebnis

Beim anschließenden Rundgang besuchte der Bundespräsident auch den Messestand der Grob-Werke und machte diesen ersten Messetag zu einem unvergesslichen Erlebnis für das Grob-Messeteam. Kurz vor Messebeginn hatte der Verein Deutscher Werkzeugmaschinen (VDW) mit Grob Kontakt aufgenommen, um den Besuch des deutschen Bundespräsidenten beim Eröffnungsrundgang der EMO anzukündigen.

Am Grob-Messestand angekommen, wurde er von Christian Grob begrüßt, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Mindelheimer Weltunternehmens. Es entwickelte sich - für die Messebesucher über Lautsprecher hörbar - ein lebhafter Dialog, in dem sich der Bundespräsident nicht nur für die Einschätzung von Grob zur Zukunft des Verbrennungsmotors interessierte, sondern auch die Initialzündung des Unternehmens lobte, als er von der bereits vor Jahren eingeleiteten Ausrichtung der Grob-Werke hin zur E-Mobilität hörte. Grob war einer der wenigen Aussteller, die der Bundespräsident bei seinem EMO-Rundgang besuchte.