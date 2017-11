2017-11-02 00:41:14.0

Soziales Auf unterschiedlichen Wegen zum Ziel

Wo will ich hin und wie schaffe ich das? Wie sich Menschen mit Behinderung zurechtfinden Von Manuela Frieß

Punkte im Boden und piepsende Ampeln: Für alle, die in Pfaffenhausen wohnen oder arbeiten, ein alter Hut. Durch das Dominikus-Ringeisen-Werk in der Ortsmitte, das für viele immer noch „Blindenheim“ heißt, sind viele daran gewöhnt, dass besondere Aufmerksamkeit auf sehbehinderte und blinde Mitbürger gelegt wird. Aber welche extreme Anstrengung es ist, sich trotz dieser Hilfen zurechtzufinden, das zeigte eine Veranstaltung, die zwei Mitarbeiterinnen des Ringeisenwerks initiiert hatten.

„Wenn sich jemand mit eingeschränktem Sehvermögen auf den Weg macht, dann braucht es nämlich noch viel mehr“, erzählt Silke Jörgl. Sie ist Mobilitätstrainerin und zum Beispiel mit Joachim Heim unterwegs. Jörgl hat mit ihm zusammen einen Weg erarbeitet, wie der 56-Jährige unbeschadet zum Café an der Hauptstraße kommt. Joachim Heim ist stark sehbehindert; um seine Augen zu schonen, trägt er eine spezielle Kantenfilter-Brille, die das kurzwellige Licht von seinen Augen fernhält. „Die Linien auf dem Boden erkenne ich aber“, erklärt der 56-Jährige, der früher in Schwabmünchen gewohnt hat. Die Ampel, die Mauer zu seiner Rechten, ein Bordstein vorne, bevor er die Straße überquert: Das sind nur einige seiner markanten Stellen. Es hört sich einfach an, ist aber eine enorme Leistung: umso mehr, da sich die Umwelt beständig ändert.

Prompt steht ein Lastwagen auf dem Bordstein und versperrt den gewohnten Weg. Doch dafür lernte Joachim Heim ebenfalls eine bestimmte Vorgehensweise und Stück für Stück kommt er seinem Ziel näher. Auch wenn es noch so einige Stellen gibt, an denen es für die begleitenden Personen schier unmöglich scheint, dass Sehbehinderte ihre Umwelt zum großen Teil nur akustisch einordnen können, lässt sich Joachim Heim nicht beirren.

Im Dominikus-Ringeisen-Werk gibt es jedoch noch viele andere, die ebenfalls von ihren persönlichen Zielen berichten, und wie sie es geschafft haben, sie zu erreichen. Steffi Brei zum Beispiel ist stark sehbehindert und hat viele Jahre in einer Wohngruppe in Pfaffenhausen gewohnt. Sie wollte mehr Selbstständigkeit. Mittlerweile wohnt sie in einer eigenen Wohnung in Mindelheim und pendelt mit einem Fahrdienst zur Arbeit in die Bürstenmacherei. „Ich will nicht, dass man mir immer alles abnimmt“, sagt die 34-Jährige selbstbewusst. Und sie schildert, dass sie zum Beispiel mit einer starken Lupe oder einem Monokular – ähnlich einem Fernrohr – arbeitet, um bestimmte Dinge zu erkennen. Damit könne sie auch problemlos einem Fußballspiel folgen, schildert sie, denn schließlich sei sie leidenschaftlich gerne zu Besuch im Stadion des FC Bayern.

Tevin Antwis Ziel war es, eine Einrichtung zu finden, die ihn gemeinsam mit seinen Freunden aus der Schule in München aufnimmt. Der 22-Jährige ist körperlich und geistig eingeschränkt und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch wenn er viele der Hindernisse im Alltag gut meistert, sind Ausflüge außerhalb des Geländes auch für ihn immer eine gewisse Herausforderung. Trotzdem ist er gerne unterwegs, vor allem mit seinen Freunden. „Ich mache gerne Ausflüge, und gehe gerne zum Bewohnertreff oder zur Disco hier“, erklärt er. Dass dies alles allein klappt, dafür hat er zwei Rollstühle, einen mit- und einen ohne elektrischen Antrieb, mit dem er auch zur Arbeit in die Werkstatt fährt.

Simon Jaun hingegen läuft von der Wohngruppe zu seiner Arbeitsstätte drei Häuser weiter. Er ist blind und hat sich den Weg zusammen mit Lisa Moser erarbeitet. Die Handläufe auf dem Gelände und in den Gebäuden zeigen ihm, wo es lang geht. Dort sind außerdem spezielle Pfeile angebracht. Auch er hat eine Schulung mit dem Langstock absolviert. „Damit ich mich oder andere nicht verletze“, erklärt der 22-Jährige. Außerdem suche sich jeder die Machart der Stockspitze aus, die er für angenehmer erachte, meint Silke Jörgl, zum Beispiel eine bewegliche kugelförmige oder eher spitze Form.

Die kleine Tour auf dem Gelände des Dominikus-Ringeisen-Werks und im Ortszentrum Pfaffenhausen schilderte allen Teilnehmern eindrücklich die Schwierigkeiten blinder und sehbehinderter Mitmenschen. Lisa Moser betonte jedoch, man solle aber Verständnis haben, wenn sich jemand trotz seines Handicaps nicht helfen lassen wolle, denn schließlich gehören zu einem erfolgreichen Weg auch die kleinen und großen Erfolge.