2017-04-07 00:39:43.0

Gemeinderat II Aufatmen, bibbern oder (heimlich) jubeln

Miteinem Rechtsgutachten soll ein Schlussstrich gezogen werden

Die einen konnten erleichtert aufatmen, andere müssen weiter bibbern und die Anlieger der Riedgartenstraße, der Irsinger Straße und dem mittleren Teil der Steingadener Straße können (zumindest heimlich) zur Feier des Tages ein Fläschchen köpfen: Die Gemeinde hat jetzt einen Schlussstrich unter die jahrelange kontroverse Diskussion im Dorf gezogen.

Für Rechtssicherheit sorgt ein Gutachten einer renommierten Münchner Anwaltskanzlei, das sich die Gemeinde einiges kosten ließ. Auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung bezifferte Bürgermeister Norbert Führer die Kosten auf einen „überschaubaren vierstelligen Betrag“. Diese Rechtssicherheit war den Gemeinderäten mit Hinblick auf die zu erwartenden Belastungen für die Anlieger wichtig, daher wurde das sehr ausführliche Gutachten bereits im Sommer des vergangenen Jahres in Auftrag gegeben.

Das Ergebnis: Die Anlieger in der Molkereistraße, Kirchenstraße, Lange Gasse, Pfarrgasse, Riedweg, Irsinger Straße, Riedgartenstraße sowie dem nördlichen und mittleren Teil der Steingadener Straße müssen nicht länger befürchten, für den teilweise schon vor Jahrzehnten erledigten (Teil-)Ausbau ihrer Straße nachträglich zur Kasse gebeten zu werden. Begründung: Diese Straßen sind zu alt, um noch nachträglich abgerechnet werden zu können. Es gelte eine gesetzliche Ausschlussfrist bzw. Verjährung.

Zumindest in der Riedgartenstraße, Irsinger Straße und dem mittleren Teil der Steingadener Straße, so das Rechtsgutachten, hätten diese Kosten in den 1990er-Jahren noch abgerechnet werden können. „Das hat die Gemeinde leider verschlafen“, bedauerte Johann Menhofer (FWW) in der Sitzung.

Bleiben noch die Friedhofstraße, Enge Gasse, Kellerweg, Weichter Weg und der südliche Teil der Steingadener Straße – hier könnte die Gemeinde noch abkassieren und Erschließungsbeiträge erheben, muss sich aber beeilen, denn der Gesetzgeber erlaubt nur noch bis bis zum 1. April 2021 eine Abrechnung dieser Straßen nach Erschließungsbeitragsrecht. Ehe sich dieses Zeitfenster schließt, muss der Gemeinderat also entscheiden, welche Straßen noch ausgebaut werden sollen – und welche nicht. Diese „Prioritätenliste“ muss also schnellstmöglich verabschiedet werden, damit der Gemeinde nicht erneut mögliche Einnahmen durch die Lappen gehen. Diese „politische Entscheidung“ soll in den nächsten Monaten angepackt werden.

Gut möglich, dass auch hierfür ein weiteres Rechtsgutachten in Auftrag gegeben wird. (alf)