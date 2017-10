2017-10-29 09:00:00.0

Jugendkunstpreis Aufruf an alle jungen Künstler

Es kommt zu einer Neuauflage des Wettbewerbs. Neben Renommee gibt es auch Bares zu gewinnen. Von Johann Stoll

Die Resonanz vor drei Jahren war überwältigend. Mehr als 50 Jugendliche und junge Erwachsene hatten Arbeiten eingereicht und sich am ersten Jugendkunstpreis in der Region beteiligt. Möglich gemacht hat diese Jugendförderung der Mindelheimer Erich Schmidt mit seiner Kunststiftung. Jetzt geht das Projekt in die zweite Runde.

Ein solcher Preis hatte bis vor ein paar Jahren im Altlandkreis Mindelheim gefehlt. Junge kreative Leute im Alter zwischen 15 und 18 Jahren können sich mit einem Kunstwerk am Jugendkunstpreis beteiligen, den die Kunststiftung Erich Schmidt in Zusammenarbeit mit der Stadt Mindelheim, dem Kunstverein Mindelheim und der Bürgerstiftung „Mindelheim hilft sich selbst“ ausrichtet. Nach dem großen Erfolg im Winter 2014/15 kommt es nun zu einer Neuauflage.

Wer am Jugendkunstpreis der Kunststiftung Erich Schmidt teilnehmen möchte, schickt die Anmeldekarte bis zum 24. November per Post an Erich Schmidt, Mindelburgweg 2 in 87719 Mindelheim. Anmeldekarten liegen bei den Schulen in der Region aus. Sollten keine Karten vorhanden sein, können Schule diese per Mail unter schmidt_erich@gmx.de anfordern. Mitmachen können alle jungen Leute, die mindestens 15 Jahre alt sind und das 19. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Teilnahmeberechtigt sind alle, die in Mindelheim geboren wurden oder in Mindelheim aufgewachsen sind oder im Umkreis von 20 Kilometern um Mindelheim leben oder im Rahmen ihrer Schulausbildung eine Mindelheimer Schule besuchen oder besucht haben. Das kann die Mittelschule ebenso sein wie das Maristenkolleg mit Gymnasium und Realschule und die Maria-Ward-Realschule.

Eingereicht werden können selbst gefertigte Arbeiten in allen möglichen Techniken und Gestaltungsformen der bildenden Kunst. Zeichnungen, Malereien, Fotos, Collagen, Druckgrafiken, Skulpturen, Plastiken oder Objekte sind möglich. Jeder Teilnehmer kann sich nur mit einer Arbeit bewerben.

Nach der Anmeldung bis 24. November haben die jungen Künstler Zeit bis zum 9. Februar 2018. Die Arbeiten können zwischen 14 und 17 Uhr bei Erich Schmidt im Mindelburgweg 2 in Mindelheim abgegeben werden. Ausweichtermin ist Samstag, 10. Februar, zwischen 10 und 12 Uhr. Die Werke sind mit Namen, Geburtsdatum, Anschrift sowie Titel und angewendeter Technik einzureichen. Eine Fachjury wird anschließend über die Preisträger entscheiden.

Als Preise winken für den Sieger 400 Euro, den Zweitplatzierten 300, den Dritten 200 und den Vierten 100 Euro. Zusätzlich erhalten die Preisträger einen kostenlosen Ateliertag bei Beatrice Amstadmüller oder Isolde Egger. Die eingereichten Werke werden vom 2. bis 16. März im Rathaus Mindelheim öffentlich ausgestellt. 2015 hatte Kassandra Mütterlein gewonnen.