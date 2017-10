2017-10-22 12:14:00.0

MZ-Adventskalender Aufs Christkind warten und gewinnen

Die Weihnachtszeit ist eine merkwürdige Jahreszeit. Kein anderes Fest stellt uns und unsere Gewohnheiten so sehr infrage wie das Weihnachtsfest. Menschen, denen sonst eine funktionale Einrichtung über alles geht, sehnen sich plötzlich nach Heimeligkeit. Menschen, die sonst keine Kirche von innen sehen, sagen: „Wenn ich am Heiligen Abend nicht in der Christmette war, dann fehlt mir etwas.“ Weihnachten macht uns unbewusst aufmerksam auf eine große Sehnsucht in uns: die Sehnsucht nach Menschlichkeit, Harmonie, Geborgenheit und Sinn. Weihnachten ist damit ungewollt auch ein Protest gegen die Erfahrungen der Entmenschlichung und die – oft versteckte – Not in unserem Alltag.

Der Adventskalender des Rotary-Clubs Mindelheim will Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft unterstützen und Mitmenschen in Not helfen. Die Idee: mithilfe von Sponsoren werden im Adventskalender attraktive Gewinne angeboten. Der Erlös wird, zusammen mit der Kartei der Not der Mindelheimer Zeitung, für Menschen in Notsituationen verwendet.

Preise im Gesamtwert von mehr als 14000 Euro

Der Kalender wird heuer bereits zum fünften Mal angeboten, und hat inzwischen einen großen Fanclub. Wie im Vorjahr können von 23. Oktober bis 24. November 3500 Exemplare zum Preis von je fünf Euro erworben werden. Insgesamt gibt es 367 Gewinne im Mindestwert von 25 Euro. Die Gesamtgewinnsumme beträgt 14359 Euro – darin enthalten sind zum Beispiel ein Fahrrad, Essens- und Einkaufsgutscheine, ein Cabriowochenende und mehr. Im Vergleich zu anderen Lotterien sind die Gewinnchancen hoch.

Zudem konnte durch den Erlös auch vielen Menschen in der Region geholfen werden. Unterstützt wurde in der Vergangenheit zum Beispiel die Mindelheimer Tafel. Bedürftige Kinder konnten einige Sommerurlaubstage in der Umweltstation Legau verbringen.

Fünf Euro für den Kauf eines Kalenders bedeuten Mitmenschlichkeit mit hoher Rendite im doppelten Sinne: hohe Gewinnchancen und Hilfe in Not. (mz)

Kaufen Den Adventskalender gibt es ab Montag, 23. Oktober, in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim und Bad Wörishofen sowie in Mindelheim in der V-Markt-Lottoannahmestelle, der Esso-Tankstelle Rogg, der Sahl-Buchhandlung und im Laden von Michael Haid; in Pfaffenhausen an der Aral-Tankstelle; in Türkheim bei Friseur und Lottoannahmestelle Haugg.