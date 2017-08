2017-08-06 10:00:00.0

Wahl 2017 Auge in Auge mit den Bundestagskandidaten

Machen Sie mit beim MZ-Kandidaten-Speeddating!

Wissen Sie schon, bei welchem Namen Sie in wenigen Wochen bei der Bundestagswahl Ihr Kreuz machen werden? Wenn nicht, haben Sie beim Kandidaten-Speeddating der Mindelheimer Zeitung Gelegenheit, allen zehn Kandidaten aus dem Wahlkreis Ostallgäu Auge in Auge gegenüberzusitzen und sie persönlich kennenzulernen. Sie haben jeweils drei Minuten Zeit, um Susen Knabner (Freie Wähler), Stephan Stracke (CSU), Pascal Lechler (SPD), Günter Räder (Grüne), Susanne Ferschl (Linke) (oben von links), Jonas Flott (FDP), Jürgen Eißner (Bayernpartei), Jürgen Fischer (Unabhängige), Christoph Maier (AfD) und Lucia Fischer (ÖDP) (unten von links) Ihre Fragen zu stellen. Letztere vertritt Krimhilde Dornach, die gerne selbst gekommen wäre, ihren Urlaub aber nicht mehr kurzfristig umbuchen konnte. Das Kandidaten-Speeddating findet am Mittwoch, 30. August, um 18 Uhr in der Redaktion der Mindelheimer Zeitung statt. Schreiben Sie uns einfach, warum Sie gerne beim Kandidaten-Speeddating dabei sein wollen. Außerdem benötigen wir Ihr Alter, Ihre Adresse und eine Telefonnummer, unter der wir Sie tagsüber erreichen können. Unter allen Einsendungen werden zehn Leser für das Speeddating ausgelost und zeitnah benachrichtigt. Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung bis spätestens Sonntag, 20. August, per E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Betreff „Kandidaten-Speeddating“ oder per Post an Redaktion Mindelheimer Zeitung, Stichwort „Kandidaten-Speeddating, Dreerstr. 6, 87719 Mindelheim.