2017-10-06 09:56:00.0

Entsorgung im Unterallgäu Aus Biomüll wird Energie

Warum Küchen- und Gartenabfälle wertvoll sind und worauf man achten sollte.

Ein Drittel der kompostierbaren Abfälle in Deutschland landet in der Restmülltonne. Für die „Aktion Biotonne Deutschland“ ist das die reinste Verschwendung. Deshalb macht die bundesweite Kampagne aktuell auf die richtige Entsorgung von Biomüll aufmerksam. „Küchen- und Gartenabfälle sind wichtige Rohstoffe für die Kompost- und Energiegewinnung und gehören in die Biotonne beziehungsweise auf den Kompost“, sagt auch Edgar Putz, Leiter der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises. Aus diesem Grund hat die Abfallwirtschaft einige Fakten rund um das Thema Biomüll zusammengestellt.

Wie sieht es im Unterallgäu aus? Landen Bioabfälle in der schwarzen Tonne?

Im Unterallgäu müssen alle Grundstücksbesitzer eine Biotonne oder einen Kompost haben. Dennoch befinden sich immer wieder organische Abfälle in den Restmülltonnen.

Welche Abfälle gehören in die Biotonne?

In die Biotonne gehören gekochte und ungekochte Speisereste, verdorbene Lebensmittel, Obst- und Gemüseabfälle, Brot- und Gebäckreste, Fleisch- und Wurstreste, Käse-, Quark- und Joghurtreste, Eierschalen, Nussschalen, Obstkerne, Kaffeefilter, Teebeutel, nichtmineralische Tierstreu, faules und grünes Obst, Laub, kleine Äste und Zweige, angetrockneter Rasenschnitt, zerkleinerter Strauchschnitt, Holzhäcksel, Stroh, Wurzeln, Unkraut und kranke Pflanzen.

Was kann man kompostieren?

Sowohl in die Biotonne als auch auf den Kompost geben kann man alle leicht verrottenden Küchen- und Gartenabfälle. Nicht kompostiert werden sollten allerdings gekochte und ungekochte Speise-, Fleisch- und Wurstreste, Fische, Fette, Knochen, Tierstreu, Windeln, Unkräuter, kranke Pflanzen, Holzasche, Grillkohleasche und Staubsaugerbeutel.

Was geschieht mit dem Biomüll aus den Unterallgäuer Biotonnen?

Der Biomüll wird in einer Biogasanlage vergoren. Das dabei entstehende Methangas wird zu Strom und Wärme umgewandelt. Im Jahr 2016 wurden über die Biotonnen im Landkreis 4195 Tonnen Bioabfall gesammelt und verwertet. Daraus wurden circa 839000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Das entspricht ungefähr dem jährlichen Strombedarf von 186 Vier-Personen-Haushalten.

Darf ich kompostierbare Kunststofftüten in die Biotonne geben?

Kompostierbare Kunststofftüten sind im Unterallgäu nicht zugelassen, da sie die Verwertung stören – genauso wie herkömmliche Plastiktüten. Verwendet werden dürfen nur Küchenpapier, Papiertüten oder Zeitungspapier.

Wie vermeide ich, dass meine Biotonne stinkt oder verschmutzt wird?

Um dies zu vermeiden, kann man den Boden der Biotonne mit zerknülltem Zeitungspapier oder Eierkartons auslegen oder große Papiersäcke zum Auskleiden der Tonne verwenden. Zudem empfiehlt es sich, den Bioabfall in Küchenpapier, Papiertüten oder Zeitungspapier zu sammeln. Um die Feuchtigkeit zu binden, kann auch Tonerde-Streu oder Steinmehl verwendet werden.

Wie oft wird die Biotonne geleert und was kostet sie?

Von Juni bis September wird die Biotonne jede Woche geleert, von Oktober bis Mai alle zwei Wochen. Die 60-Liter-Tonne kostet 36 Euro jährlich, die 80-Liter-Tonne 48 Euro und die 120-Liter-Tonne 72 Euro im Jahr. (mz)

Kontakt Bei Fragen zur Entsorgung von Bioabfall gibt die Abfallwirtschaftsberatung Auskunft unter Telefon (08261) 995-367 oder -467. Informationen findet man auch im Internet unter www.unterallgaeu.de/biomuell