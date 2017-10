2017-10-10 00:36:14.0

Verkehr Aus für umstrittenen Fahrbahnteiler

Sperrung zum Abbau in Stockheim

Verkehrsteilnehmer müssen sich an den nächsten Tagen auf Behinderungen in Stockheim einstellen. Der Grund dafür ist der Rückbau des umstrittenen Fahrbahnteilers an der Wertachtalstraße.

Die Straße bleibt deshalb auf Höhe der Hausnummer 5 von Donnerstag, 12. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Römerstraße.

ANZEIGE

Für den Linienbus ergeben sich nach Auskunft der Stadt keine Änderungen im Fahrplan. Stockheim sollte von Norden und Süden aus am besten über die St 2015 umfahren oder angefahren werden, da die Umleitungsstrecke in Stockheim teilweise über Feldwege geführt wird. (m.he)