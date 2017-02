2017-02-25 00:37:36.0

Straßenbau Ausbau der Badstraße: Anlieger fühlen sich „überfahren“

Im April sollen die Bagger anrollen, um die marode Straße zu sanieren. Auf die Grundstücksbesitzer kommen hohe Kosten zu. Betroffene haben einen Anwalt eingeschaltet Von Alf Geiger

Wer in Türkheim ins Freibad oder zum Sportplatz will, der fährt dorthin über die Badstraße. Dies ist seit vielen Jahren so – und genau das ist der Grund, warum viele Anlieger nicht verstehen können, warum der Ausbau der sanierungsbedürftigen Straße jetzt als „Ersterschließung“ abgerechnet werden soll. Den Betroffenen stehen teure Rechnungen ins Haus, wenn die Gesamtkosten von insgesamt rund einer halben Million Euro auf die gut zwei Dutzend Anlieger umgelegt werden sollen.

Die sind jetzt sauer auf die Verwaltung und werfen dem Rathaus Fehler bei der Berechnung und mangelhafte Informationen vor: „Wir wurden total überfahren und uns wurde nicht immer die Wahrheit gesagt“, schimpft ein Anlieger.

Um den Betroffenen entgegen zu kommen und um deren finanzielle Belastung zu reduzieren, hatte sich der Türkheimer Gemeinderat nach intensiver Diskussion schon im Dezember des Vorjahres dazu entschlossen, nicht wie im Gesetz vorgesehen den maximalen Anteil von 90 Prozent der Ausbaukosten umzulegen (MZ berichtete).

Durch einen sogenannten „Billigkeitserlass“ sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Badstraße keine reine Wohnstraße, sondern eben in Teilen auch als Durchgangsstraße genutzt wird. Deshalb wurden die Kosten für die Anlieger um 30 Prozent gemindert. Übrig bleiben also rund 300 000 Euro, die auf die Grundstücksbesitzer umgelegt werden sollen.

Aus Sicht von Bürgermeister Christian Kähler hat die Gemeinde Türkheim damit alles getan, was in ihren Möglichkeiten stehe: „Die Straße muss ausgebaut werden und da müssen die Anlieger leider einen Anteil dazu beitragen. Da konnten wir aber wirklich nicht mehr machen“, sagte Kähler gestern auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung.

Einige Anlieger sehen das jedoch nach wie vor ganz anders: Sie sind überzeugt, dass es sich bei der Badstraße vielmehr um eine „Historische Straße“ handelt. Hintergrund ist eine relativ komplizierte Gesetzeslage: 1961 hatte der Freistaat eine Satzung erlassen, nach der alle bis zu diesem Stichtag bestehenenden und gut ausgebauten Straßen eben als solche „historischen Straßen“ zu gelten hätten. Wenn das so ist, dann müssten die Anlieger in der Badstraße gar keinen Beitrag zu den Ausbaukosten mehr bezahlen.

Und genau davon gingen auch diejenigen aus, die in den vergangenen Jahren Häuser oder Grundtücke in der Badstraße gekauft haben und in deren Notar-Verträgen auch schwarz auf weiß steht, dass „alle Erschließungsbeiträge bereits bezahlt“ worden seien.

Das könnte sich freilich als teurer Irrtum entpuppen: Je nach Grundstücksgröße und Bebauung kommen erhebliche Summen auf die Betroffenen zu, Beträge von bis zu 30 000 Euro sind durchaus möglich. In einem Einzelfall soll der Besitzer eines Grundstückes sogar mit 130 000 Euro zur Kasse gebeten werden.

Auch für Bürgermeister Christian Kähler ist es daher durchaus verständlich, dass die Betroffenen dies jetzt erneut unter die Lupe nehmen und prüfen lassen. Damit wurde der Fachanwalt Wolfgang Schubaur aus Burgau (Kreis Günzburg) beauftragt. Schubaur machte gegenüber der MZ deutlich, dass er durchaus Chancen sieht, die Interessen der Anlieger erfolgreich durchsetzen zu können.

Derzeit gelte es aber, erst einmal alle Unterlagen zu sichten und zu prüfen, um feststellen zu können, ob und wie viel die Betroffenen am Ende wirklich zahlen müssen. Auch müsse noch abgeklärt werden, ob nicht die gemeindeeigenen Grundstücke beim Freibad und Sportplatz ebenfalls in die Berechnung mit einbezogen werden müssen. Dann, so Schubaur, würde sich der Anteil der Anlieger „wesentlich verringern“. Problem: Auch Türkheim hat – wie viele andere Kommunen im Landkreis – keine gültige Straßenausbausatzung, die jetzt aber vom Staat gefordert wird, wenn Zuschüsse zu Ausbaumaßnehmen überwiesen werden sollen.

Für Bürgermeister Christian Kähler besteht da kein Zeitdruck: „Natürlich muss auch Türkheim so eine Satzung verabschieden. Im Fall der Badstraße ändert dies aber nichts. Auch wenn wir die Straße erst in zehn Jahren ausbauen würden, so müsste sie dennoch als Ersterschließung abgerechnet werden“.

Fest steht schon heute, dass am Dienstag, 11. April, die Bagger anrollen und die Sanierung begonnen wird. Den Vorwurf einiger Anlieger, die Verwaltung habe sie nicht ausreichend über den Ablauf der Baumaßnahme und die zu erwartenden Beeinträchtigungen informiert, wollte Kähler nicht gelten lassen. Nicht zuletzt bei einer Info-Veranstaltung am 23. November 2016 habe die Verwaltung alle Fakten auf den Tisch gelegt, die zu diesem Zeitpunkt bekannt gewesen seien. Auch von einer vorübergehenden Totalsperrung der Straße sind die Anlieger laut Kähler in Kenntnis gesetzt worden.

Derzeit laufe aber erst die Auftragsvergabe und bevor die nicht abgeschlossen sei, könne die Gemeinde auch nicht alle Details wissen, die auf die Betroffenen zukommen. „Wenn noch Fragen der Anlieger bestehen, sind sie jederzeit bei mir willkommen.“