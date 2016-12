2016-12-25 12:47:00.0

Austausch in Mindelheim Ausbildung auf Deutsch und Französisch

Vor Kurzem waren neun Gastschüler in Mindelheim. Bald geht es für die Berufsschüler aus dem Unterallgäu ab ins Ausland.

Internationale Berufserfahrung ist eine immer stärker nachgefragte Schlüsselqualifikation für Arbeitnehmer. Auch die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer sehen diese Entwicklung und haben daher das Projekt der Berufsschule Mindelheim unterstützt, ihren Schülern schon während der Ausbildung ein Auslandspraktikum zu ermöglichen. Als erster Versuch wurde dabei mithilfe des Deutsch-Französischen Sekretariats eine Berufsschule in Frankreich gesucht, deren Ausbildungsprofil dem der Berufsschule Mindelheim entspricht.

In der ersten Austauschphase richtet sich das Programm an die Schüler der Fahrzeugtechnik. Für drei Wochen verließ eine Gruppe von neun französischen Landmaschinen-, Gartengeräte- und Baumaschinenmechatronikern und ihren zwei Lehrkräften Nathalie Faure und Alain Chretien ihre Berufsschule in Vedène (Nähe Avignon), um an einem Schüleraustausch mit der Berufsschule Mindelheim teilzunehmen. In der ersten Woche besuchten die Franzosen gemeinsam mit deutschen Auszubildenden einen Sprachkurs. Dieser ist so konzipiert, dass deutsche und französische Schüler sich in Tandems einfinden und die Grundbegriffe der Sprachen erarbeiten. Die deutsche Gruppe wird im Januar/Februar 2017 den Gegenbesuch in Frankreich unternehmen.

Schloss Neuschwanstein stand auf dem Programm

Während des Aufenthalts wurde den französischen Gästen ein umfangreiches Programm geboten. Die französischen Schüler statteten der Außenstelle in Bad Wörishofen einen Besuch ab und bekamen Einblicke in Firmen in der Umgebung. Darüber hinaus wurde der französischen Partnerschule ein Kulturprogramm geboten, unter anderem ein Besuch in München und eine Führung durch Schloss Neuschwanstein. Die beiden anderen Wochen verbrachten die französischen Auszubildenden in ihren Partnerbetrieben Toni Maurer in Türkheim, Albrecht und Gerber in Bad Grönenbach, BayWa Memmingen und Mindelheim, Zürn-Heber-Kröll in Holzgünz und Gaum Gartentechnik in Benningen.

Auch für das nächste Jahr möchte die Berufsschule Mindelheim ihren Auszubildenden wieder die Möglichkeit eines Auslandspraktikums anbieten. Hierbei werden nach Möglichkeit auch neue Ziele im Ausland eröffnet und mehr Ausbildungsberufe einbezogen.

Für Schüler bedeutet ein Austausch neue Erfahrungen, sie erleben, wie wichtig eine Fremdsprache im Berufsalltag ist und erleben hautnah eine andere Kultur. Die französischen Schüler äußerten sich hierbei äußerst positiv zu ihren in Deutschland gemachten Erfahrungen. Die Mindelheimer Schüler werden im nächsten Jahr ihren eigenen Horizont mit Sicherheit auf ähnliche Weise erweitern können. „Die Firmen in unserer Region stellen sich zunehmend internationaler auf. Von den Erfahrungen und gemachten Kontakten der Auszubildenden und künftigen Facharbeiter kann also auch die heimische Wirtschaft profitieren“, sagt Reinhard Vetter, Schulleiter der Berufsschule Mindelheim.

Beide Seiten sollen profitieren

Auch die französische Kollegin Natalie Faure schlägt in eine ähnliche Richtung: „Wir hoffen, dass die Verbindungen zwischen deutschen und französischen Unternehmen in Zukunft noch weiter ausgebaut werden können. Als direkte Nachbarn ist es naheliegend, dass wir unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen aufbauen.“ Hierfür könne es nur von Vorteil sein, wenn sich auf beiden Seiten Fachkräfte finden, die mit den Gepflogenheiten des Nachbarlandes vertraut seien. Der Grundstein für eine deutsch-französische Freundschaft wurde mit diesem erfolgreichen Austausch jedenfalls gelegt. (mz)