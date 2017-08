2017-08-28 18:08:00.0

Erinnerungen an das alte Geld Ausgedient, ausgetauscht, ausgedruckt

Im alltäglichen Zahlungsverkehr hat die D-Mark zwar keinen Wert mehr. Warum sie für einige Unterallgäuer noch eine sentimentale Bedeutung hat Von Jens Reitlinger

Vor über fünfzehn Jahren löste der Euro die Deutsche Mark als offizielles Zahlungsmittel in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern ab. Doch noch immer befinden sich laut der Deutschen Bundesbank etwa 167 Millionen Geldscheine und 23,5 Milliarden Münzen der alten Währung im Umlauf. Das entspricht einem Gegenwert von rund 6,5 Milliarden Euro. Jährlich werden noch immer etwa 100 Millionen Mark entgegengenommen. Der überwiegende Teil der noch ausstehenden Scheine und Münzen wird mittlerweile nicht mehr in deutschen Privathaushalten, sondern bei Sammlern und Touristen vermutet. Auch in verschiedenen Staaten auf dem Balkan, in denen die D-Mark vorübergehend als Parallelwährung anerkannt war, dürften noch Restbestände vorhanden sein.

Ein Zehner als Souvenir

Doch auch im Unterallgäu finden sich noch vereinzelte Banknoten und Münzen der Währung, mit der über 50 Jahre lang in Deutschland bezahlt wurde. An der Pinnwand von Siegfried Hartl aus dem westlichen Landkreis hängt ein lilafarbener Schein, auf dessen Vorderseite das Porträt des Mathematikers Carl Friedrich Gauß abgebildet ist. Als Hartl im Januar 2002 sein Bargeld gegen Euros eintauschte, entschloss er sich spontan, den 10-Mark-Schein als Andenken zu behalten. „Er sah sehr neu aus und war nicht verknittert“, sagt der 53-Jährige. Ein Sammlerstück wird der Schein vermutlich dennoch nicht werden, denn laut Bundesbank befinden sich noch rund 72 Millionen Exemplare im Umlauf. Das macht den „Zehner“ zum beliebtesten Andenken der ausgedienten Währung.

Mit 9,7 Millionen Stück führt bei den Münzen der Pfennig die Liste der favorisierten D-Mark-Souvenirs an. Einen davon trägt Daniela Fromm an ihrem Schlüsselbund mit sich herum. Die 24-Jährige hat ihren „Glückspfennig“ im Grundschulalter am Wegrand gefunden, blank poliert und seither aufgehoben. Von dieser Ausnahme abgesehen hat sie keine emotionale Bindung zur früheren Währung: „Ich war noch ein Kind, als der Euro eingeführt wurde.“ An das „alte Geld“ könne sie noch gut erinnern, die Vorteile des Euro auf Reisen im europäischen Ausland wolle sie jedoch nicht mehr vermissen.

Umtausch ist noch immer möglich

Sollte in einem geheimen Versteck noch ein unverhoffter D-Mark-Schatz gehoben werden: Der Umtausch über die Deutsche Bundesbank ist nach wie vor möglich und wird es auch bleiben.

Bei der Genossenschaftsbank Unterallgäu sind Kunden mit alten D-Mark-Noten in den vergangenen Jahren laut Stefan Langhammer, Bereichsleiter der Marketingabteilung in der Hauptgeschäftsstelle in Mindelheim zur Seltenheit geworden. „Hin und wieder findet ein Kunde einen kleinen Betrag in einer alten Kiste oder dergleichen“, sagt Langhammer. Einen Umtauschservice bietet die Genossenschaftsbank nicht an, hilft aber bei der Vermittlung mit der Bundesbank.

Den gleichen Service bietet auch die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim ihren Kunden an, wie Pressesprecher Andreas Radmüller mitteilt. Bei Münzeinzahlungen tauche hin und wieder noch ein altes Markstück auf, das komme mittlerweile aber immer seltener vor.

Kopieren erlaubt

Seitdem die Deutsche Mark durch den Euro als gültiges Zahlungsmittel abgelöst wurde, dürfen die alten Banknoten für private Zwecke übrigens auch kopiert und vervielfältigt werden. Wer die Scheine also nur aus nostalgischen Gründen aufbewahrt, kann sich mithilfe eines Farbkopierers einen vollständigen Satz für die Pinnwand ausdrucken, ohne strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Die selbstgedruckten Scheine sollte man jedoch weder in Umlauf bringen, noch bei der Bundesbank gegen Euro eintauschen wollen – das könnte als versuchter Betrug geahndet werden.