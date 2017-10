2017-10-16 14:50:00.0

Polizei Auto brennt bei Kirchdorf aus

Alte B18 war für Lösch- und Räumungsarbeiten gesperrt.

Während der Fahrt geriet am heutigen Montag ein Auto bei Kirchdorf in Brand. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 12.15 Uhr auf der alten B18. Der Fahrer reagierte schnell und steuerte den Wagen an den Straßenrand. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und bekämpfte die Flammen. Allerdings brannte das Fahrzeug komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten war die alte B18 in Fahrtrichtung Mindelheim für den Verkehr gesperrt, für etwa eine Stunde. Das führte zu in Kirchdorf zu erhöhter Verkehrsbelastung. (m.he)