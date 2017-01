2017-01-23 16:59:00.0

Unfall Auto überschlägt sich auf der A 96 bei Bad Wörishofen

Beim Überholen eines Lastwagens verliert eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen. Von Markus Heinrich

Unweit der Anschlussstelle Bad Wörishofen hat sich am Montagmittag ein Auto mehrmals auf der A 96 überschlagen. Nach Angaben der Polizei wollte die 20-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Lindau auf die Autobahn auffahren. Ein Lkw-Fahrer machte Platz und zog auf die linke Spur, damit das Auto ungehindert in den Verkehr einfädeln kann. Die 20-Jährige zog mir ihrem Wagen gleich über die rechte Fahrbahn auf die linke Spur, um einen weiteren Lastwagen zu überholen. Dabei habe sie allerdings den Lkw touchiert, der zuvor Platz gemacht hatte, so die Polizei. Die Frau habe die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen überschlug sich mehrmals im Bankett.

Die Fahrertür wurde durch die Überschläge so verklemmt, dass die 20-Jährige den Wagen nur mit Hilfe der Feuerwehr Türkheim verlassen konnte, welche die Tür aufhebelte. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Während der Fahrzeugbergung war der rechte Fahrstreifen der A96 im Bereich Bad Wörishofen gesperrt.