2017-08-04 14:04:00.0

Polizei Auto überschlägt sich nach Reifenschaden auf der A 96

Bei dem Unfall zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim wird ein 21-Jähriger verletzt. Der Wagen schleuderte in ein anderes Auto. Von Markus Heinrich

Auf der A 96 zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei hatte sich an einem Auto die Lauffläche des Reifens rechts hinten gelöst. Der 21-jährige Fahrer des Wagens verlor daraufhin die Kontrolle über das Auto, das dann gegen einen anderen Wagen mit spanischer Zulassung schleuderte. Danach kam das Fahrzeug des Oberbayern nach rechts in den Grünstreifen abkam und überschlug sich dort mehrfach.

Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Fahrer und Beifahrerin des Wagens mit spanischem Kennzeichen blieben unverletzt. An den beiden Autos sowie den Leitplanken entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden von mehr als 10000 Euro. Die Feuerwehr Türkheim war mit 26 Personen und vier Fahrzeugen im Einsatz.