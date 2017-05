2017-05-04 17:22:00.0

Verkehr Autobahnanschluss Bad Wörishofen in Fahrtrichtung München gesperrt

Auf der A 96 wir der Fahrbahnbelag ausgetauscht. Das Ziel ist mehr Lärmschutz für die Anwohner.

Die A 96 bei Bad Wörishofen erhält einen neuen Fahrbahnbelag, der den Lärm mindern soll. Die Arbeiten sind in Fahrtrichtung München in vollem Gange, der Verkehr wird einspurig auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeleitet. Ab Freitag, 5. Mai, ist nach Ankündigung der Autobahndirektion die Auffahrt Bad Wörishofen in Richtung München für drei Tage gesperrt. Erst am Montag ist sie wieder nutzbar. Die Auffahrt in Fahrtrichtung Lindau wird erst Ende Mai gesperrt.