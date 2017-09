2017-09-22 14:00:00.0

Schwerer Unfall in Mindelheim Autofahrer übersieht Radlerin

Eine 64-jährige Radfahrerin ist heute frontal von einem Auto erfasst worden. Mit einem Rettungshubschrauber musste die Schwerverletzte ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Rettungshubschrauber landete auf der Wiese am Lautenwirtsgässchen in Mindleheim.

Schwer verletzt wurde am Freitagvormittag eine 64-jährige Radfahrerin bei diesem Unfall in Mindelheim. Laut Polizei war sie auf dem Radweg in der Landsberger Straße stadteinwärts unterwegs. Ein aus der Uhlandstraße kommender 40-jähriger Autofahrer wollte die Landsberger Straße geradeaus überqueren. Er missachtete die Vorfahrt der Radlerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau, die keinen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Zur Vorbereitung der Landung wurde der Parkplatz eines Supermarktes zunächst geräumt. Letztlich landete der Hubschrauber auf der Wiese am Lautenwirtsgässchen.