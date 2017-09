2017-09-05 06:40:00.0

Unterallgäu Axt-Angriff in Mindelheim: Täter erhält milde Strafe

Mit einer Axt ist ein 64-Jähriger auf einen Bewohner eines Obdachlosenheims in Mindelheim losgegangen. Warum am Ende des Prozesses der Vorwurf des versuchten Mordes vom Tisch war. Von Melanie Lippl

Am Anfang der Gerichtsverhandlung stand eine Anklage wegen versuchten Mordes, am Ende des Tages klang es beinahe so, als wolle sich der Richter beim Angeklagten für das Urteil seiner Kammer entschuldigen: „Zwei Jahre und sechs Monate Haft müssen leider sein, drunter können wir nicht gehen.“ Was war passiert?

Der Angeklagte, ein 64-Jähriger, der als Hausmeister eine Obdachlosenunterkunft in Mindelheim betreut hatte, war im Februar dieses Jahres mit einer Axt auf einen Bewohner losgegangen und hatte ihm die stumpfe Seite des Werkzeugs auf den Kopf geschlagen. Sein 38-jähriges Opfer hatte unter anderem eine mehr als vier Zentimeter lange Wunde am Kopf davongetragen, die mit fünf Stichen genäht werden musste. Auch am Oberarm wurde der Mann verletzt, wohl beim Versuch, sich zur Wehr zu setzen. Ein weiterer Anklagepunkt gegen den Hausmeister war eine Sachbeschädigung: Er hatte am Vormittag des Tattages den Fernseher und den Receiver des 38-Jährigen mit einer Axt zerstört. Der Angeklagte leugnete die Taten nicht lange, sondern ließ seinen Verteidiger Michael Bogdahn eine Erklärung verlesen. Darin wurde deutlich: Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Und sie war auch der Grund dafür, dass man vor Gericht fast so etwas wie Verständnis zeigte.

Mehrere Jahrzehnte hatte der Angeklagte als Konditor in ganz Europa gearbeitet, bis er seinen Beruf aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. In den vergangenen Jahren lebte er in einer von der Stadt Mindelheim vermittelten Wohnung. Vor einiger Zeit begann er, für die Stadt zu arbeiten und machte seine Aufgabe offensichtlich so gut, dass man ihm anbot, sich in einer Obdachlosenunterkunft als Hausmeister zu engagieren. Er bekam so zusätzlich zu seiner Rente ein kleines Gehalt und lebte in der Hausmeisterwohnung der Unterkunft.

Anfangs hatten Angeklagter und Bewohner ein gutes Verhältnis

In dem Heim wohnte auch der heute 38-jährige Geschädigte. Anfangs verstanden sich die beiden Männer noch gut: Der Ältere ließ den Jüngeren bei sich duschen und Wäsche waschen, weil das in der Unterkunft selbst nicht möglich war. Anfangs lebte der 38-Jährige mit seiner Freundin im „Frauenraum“. Doch als diese auszog, sollte der Alkoholabhängige wieder in den Männertrakt wechseln – was er aber nicht tat.

Sowohl der angeklagte Hausmeister als auch eine Mitarbeiterin der Stadt schilderten vor Gericht das Verhalten des 38-Jährigen: Da war von verdreckten Zimmern die Rede, von eingetretenen Türen und ständigen Polizei- und Rettungsdiensteinsätzen, die der Mann verursacht hatte. Als „frech und unbelehrbar“ bezeichnete die Rathausmitarbeiterin den 38-Jährigen, und als „große Belastung“. Wie habe man gehofft, dass er, der als Ladendieb bekannt war und auch mal eine Flasche Wodka auf Ex trank, nur um zu provozieren, bald in Haft käme! Einen Brief an die Staatsanwaltschaft hatten sie schon geschrieben, um das Verfahren zu beschleunigen – ohne großen Erfolg. Die Frau ist sich sicher: „Wenn das schneller gegangen wäre, wäre der Angeklagte noch ein freier Mann!“ Er sei ein besonnener, gutmütiger und belesener Mensch, sagte die Zeugin über den Hausmeister.

Im Februar hatte seine Geduld jedoch offensichtlich ein Ende. „Er hat die ganze Woche randaliert, ich konnte nicht schlafen“, sagte der Angeklagte über den 38-Jährigen. Zwei Bier trank der Hausmeister an diesem Samstagmorgen – aus Frustration und Ärger, wie er erklärte –, dann kaufte er sich eine Flasche Kräuterlikör. Er nahm den Fernseher und den Receiver, welche dem 38-Jährigen sehr wichtig waren, und zertrümmerte sie draußen vor der Unterkunft mit einer Axt. Die Polizei kam, nahm den Fall auf und das Beil mit.

Aus „mir nicht mehr nachvollziehbaren Gründen“ habe er sich dann „dazu hinreißen lassen“, eine Stunde später zu dem Jüngeren zu gehen und ihn mit der flachen Seite einer zweiten Axt auf den Kopf zu schlagen. „Ich wollte ihn nicht töten“, verlas Bogdahn die Stellungnahme seines Mandanten. Er könne sich nicht mehr genau an alles erinnern. Aber: „Ich weiß noch, dass ich von mir selbst erschrocken war.“ Nach dem ersten Schlag habe er das Beil fallen gelassen und sei dagestanden, woraufhin ihm der Jüngere einen Schlag ins Gesicht versetzte, der ihn ausknockte. „Ich bin gottfroh, dass ihm nicht mehr passiert ist“, so der Angeklagte über sein Opfer.

Angeklagter entschuldigte sich bei dem Geschädigten

Ob der Hausmeister wirklich vom Mordversuch „zurückgetreten“ ist, wie es im Juristendeutsch heißt, oder ob ihn der 38-Jährige durch seine Abwehr daran gehindert hat, weiter zuzuschlagen, ließ sich auch vor Gericht nicht mehr feststellen – ebenso wenig wie die Antwort auf die Frage, wie oft der Mann zugeschlagen hat. Denn der Jüngere, der als Zeuge geladen war, hatte widersprüchliche und lückenhafte Erinnerungen an das Geschehen. Ebenso wenig ließ sich feststellen, ob der damals ebenfalls alkoholisierte 38-Jährige dem Hausmeister bereits eine Stunde zuvor wegen des zerstörten Fernsehers einen Schlag ins Gesicht versetzt hatte.

Der Angeklagte entschuldigte sich bei dem 38-Jährigen und garantierte ihm, 600 Euro für den Fernseher zu zahlen. Schmerzensgeld wollte das Opfer nicht: „Ich weiß selbst wie das ist, wenn man nichts hat.“ Der 38-Jährige hatte nach eigenen Worten die Sache bereits damals als erledigt betrachtet. „Ich bin ihm dankbar“, sagte er über den Angeklagten. Schließlich habe er bei ihm duschen und waschen dürfen. Am Ende des Verhandlungstags war der Vorwurf des versuchten Mordes vom Tisch. Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädierten auf eine gefährliche Körperverletzung – wobei sich erstere für eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten aussprach und letztere für eine Bewährungsstrafe von unter zwei Jahren.

Lange beriet sich Richter Jürgen Hasler daraufhin mit den anderen vier Mitgliedern der vierten Strafkammer am Landgericht. Am Ende es reichte nicht mehr für eine Bewährungsstrafe: „Vieles spricht für Sie. Sie sind ein lieber, netter Kerl. Die Tat ist Ihnen wesensfremd“, sagte Hasler zu dem 64-Jährigen. „Aber jemandem die Axt über den Schädel zu ziehen: Da ist eine Bewährung nicht mehr angemessen.“ Alle Seiten nahmen das Urteil sogleich an, es ist damit rechtskräftig. Der 38-Jährige wird sich ebenfalls bald vor dem Richter verantworten müssen – wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung.

