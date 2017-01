2017-01-24 11:44:00.0

Veranstaltung im Unterallgäu BR-Radltour führt durch unsere Region

In diesem Jahr radeln die über 1000 Teilnehmer unter anderem durchs Unterallgäu. Für einen Sommerabend ist in Memmingen ein Open-Air-Konzert geplant.

Die BR-Radltour legt nach einer Strecke durch die Region in diesem Jahr einen Zwischenstopp in Memmingen ein. Am Donnerstag, 3. August, ist die Maustadt Ziel der fünften Etappe. „Endlich wieder Memmingen“, freute sich Bürgermeisterin Margareta Böckh, die mit rund 600 Gästen im Münchner Hofbräuhaus die Präsentation der diesjährigen Streckenführung miterlebte. Bereits 1994 machte die Tour in Memmingen Station.

Als Höhepunkt soll am Abend ein großes Open-Air-Konzert im Stadiongelände an der Bodenseestraße stattfinden. Wer dort auftreten wird, steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr standen Hochkaräter wie die Band Silbermond, Sasha und Rea Garvey im Rahmen der BR-Radltour auf der Bühne. Als Ziel für die Etappe hat sich der Bayerische Rundfunk den Memminger Marktplatz ausgeguckt.

Los geht es mit einem Auftaktfestival am Wochenende 29./30. Juli in Gunzenhausen am Altmühlsee, wo am Sonntag, 30. Juli, auch die erste Etappe startet. Am 3. August geht es dann von Landsberg nach Memmingen – und damit einmal quer durchs Unterallgäu.

Am Freitag, 4. August, endet die traditionelle Tour für Freizeitradler in Sonthofen. Voraussichtlich ab Ostern kann man sich für einen der 1100 Startplätze bewerben. Mitte Mai werden die Teilnehmer ausgelost. Insgesamt müssen die Radfahrer eine Strecke von rund 480 Kilometer bewältigen. (mz, johs)

Weitere Informationen über die BR-Radltour gibt es im Internet unter www.br-radltour.de.