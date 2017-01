2017-01-27 12:22:00.0

Recht Bad Wörishofen darf Großspende für Verkehrsübungsplatz annehmen

Landratsamt Unterallgäu hat keine Einwände. Die Summe hatte im Stadtrat zuvor eine lange Debatte ausgelöst. Von Markus Heinric

Das Landratsamt hat Bürgermeister Gruschka mitgeteilt, dass die Spende von Hans Joachim Kania zum Bau des Verkehrserziehungsgartens am Park Hochstraße/Kaufbeurer Straße östlich des früheren Hallenbades angenommen werden darf. Das teilte die Pressestelle des Rathauses am Freitag mit. „Da es sich bei der Spende immerhin um einen Betrag von rund 140000 Euro handelt, wurde geprüft, ob die Stadträte sich damit dem Verdacht der Bestechlichkeit von Mandatsträgern aussetzen“, teilt das Rathaus weiter mit. Der Stadtrat selbst hatte in einer langen Debatte mehrheitlich gefordert, die Rechtmäßigkeit dieser Spende zu überprüfen. Im Beschluss ließ der Rat ausdrücklich festhalten, dass die Spende keinen Ausschlag für die Standortentscheidung gegeben habe. Die Spende überhaupt anzunehmen, hatte der Stadtrat zudem erst erwogen, als klar war, wer der Spender ist. Kania wollte zunächst anonym bleiben, Bürgermeister Paul Gruschka sagte immer wieder, dass mit der Spende keinerlei Gegenleistungen verbunden seien. Erst als FW-Fraktionschef Wolfgang Hützler die Erlaubnis des Spenders einholte, dessen Namen zu nennen, entspannte sich die Situation. Kania ist ein bekannter Mäzen und Träger der Verdienstmedaille der Stadt.

„Die aktuellen Handlungsempfehlungen des Bayerischen Innenministeriums im Umgang mit Spenden sind auch in diesem Fall anzuwenden“, heißt es bei der Stadt. „Über die Annahme der Spende hat daher der Stadtrat zu entscheiden. Als Maßstab gilt, dass für einen objektiven Beobachter nicht der Eindruck entstehen darf, die Stadt ließe sich beeinflussen“. Das Rathaus stellt dazu fest: „Es bestehen zum Spender keine Lieferverträge, es laufen keine Grundstücksverhandlungen und auch keine Bewerbungen um einen Auftrag.“ Gruschka dankte Kania am Freitag ausdrücklich.