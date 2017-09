2017-09-16 16:32:00.0

Ehrung Bad Wörishofens Jugend packt mit an

Jugendliche engagieren sich teilweise schon seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Gemeinschaft. Dieser Einsatz wird im Mehrgenerationenhaus mit einem Aktionstag für bürgerschaftliches Engagement gewürdigt. Von Maria Schmid

Wer kennt diese Zeilen nicht? „Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben! Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab!“ Gut nur, dass sich in Bad Wörishofen so viele Jugendliche nicht an diese Empfehlung halten. Ganz im Gegenteil: Sie engagieren sie gerne in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen. Dafür gab es nun die verdiente Anerkennung. Im Mehrgenerationenhaus würdigten Vertreter aus Politik und Gesellschaft den Einsatz der jungen Menschen beim „Aktionstag des bürgerschaftlichen Engagements“. Ilse Erhard, Leiterin des Mehrgenerationenhauses (MGH) und Sozialreferentin der Stadt hatte zu dieser Feststunde eingeladen.

Quartiersmanager Robert Holzmann, der die Gruppe der Jugendlichen seit fünfzehn Jahren mit viel Herzblut betreut, erwähnte, dass einige bereits als Fünftklässler ihr erstes Ehrenamt übernommen hätten. In Bad Wörishofen würde die Jugendarbeit sehr gefördert. Die Stadt gelte als jugendfreundliche Gemeinde im Unterallgäu. Hier werde zusammengearbeitet. Ehrenamt könne nur passen, wenn Menschen wie hier im MHG das unterstützten. Holzmann wörtlich: „Hier wird es praktiziert und das ist schön und macht es wertvoll.“ Mit dem eingangs erwähnten Gedicht begrüßte Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke die Jugendlichen im Festsaal des Dominikanerinnenklosters. Er überreichte jedem von ihnen eine „Urkunde für das beispielhafte Engagement für alle Generationen“. Die Urkunden waren von ihr, dem ersten Bürgermeister Paul Gruschka und den Patinnen Marlies Steinel und Christine Högel unterschrieben. Letztere betonte: „Wir brauchen immer wieder Ihre Unterstützung.“ Stephan Stracke sagte, wer sich ehrenamtlich engagiere, lebe länger. Das sei wissenschaftlich erwiesen. Das Ehrenamt sei ein Garant dafür, dass die Gesellschaft zusammenhalte. Stracke betonte, die MGHs seien ein wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft. Bad Wörishofens Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel konnte dem nur zustimmen. „Engagement macht stark“ – dieser Satz hing in großen Buchstaben, jeder einzelne mit einer Klammer an einer Leine befestigt, über dem Steinway-Flügel des Festsaals. Welzel sagte, das sei ein klares Symbol für den Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Es sei gerade die Jugend, die den Altersdurchschnitt der Stadt verjünge und das im Besonderen durch das ehrenamtliche Engagement. Pfarrerin Andrea E. Diederich von der Erlöserkirche fand es toll, dass sich Jugendliche engagieren. Die Jugendlichen brächten ihre Ideen ein. Sie gratulierte ihnen und bedankte sich.

Außer den Urkunden gab es auch noch Geschenke: Gutscheine für die Therme und von Petra Löwenthal jeweils eine Ehrenkarte für den Skyline Park. Für musikalische Momente am Klavier sorgte Sanni Risch.