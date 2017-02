2017-02-26 07:56:00.0

Natur Bäume auf dem absteigenden Ast

Die Kirchheimer Markträte diskutieren darüber, welche alten Bäume noch erhalten werden können und welche weichen müssen. Ein Antrag beendet die Debatte. Von Melanie Lippl

Die Platane am Kirchheimer Friedhof wird demnächst gefällt. Wie hohl der Baum innen ist, zeigt Baumpfleger Daniel März anhand eines Stabs, den er in ein Faulloch schob. Bis auf die Hülle ist von dem Baum offensichtlich nicht mehr viel übrig.

Bei alten Bäumen gehen die Meinungen auseinander: Da gibt es auf der einen Seite diejenigen, die am liebsten jeden noch so brüchigen Baum erhalten wollen. Da gibt es die anderen, die am liebsten so viel Grün wie möglich umsägen möchten. Und da gibt es ganz viele Stufen zwischen diesen beiden Extremen. Dass die Meinungen aber auch in diesem Mittelfeld auseinander liegen können, wurde jüngst bei einer Diskussion im Kirchheimer Marktrat deutlich.

Wie viele andere Kommunen in der Region hat auch der Fuggermarkt vor Kurzem ein Baumkataster erstellen lassen. Der Anlass dafür, die Bäume im Gemeindegebiet systematisch zu erfassen, ist ein trauriger: 2011 kam ein Unterallgäuer bei einem Unfall ums Leben, als er mit dem Auto einem umgestürzten Baum ausweichen wollte. Anschließend ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen den zuständigen Bürgermeister: Es ging um die Frage, ob die Gemeinde den Baum nicht ausreichend kontrolliert hatte. Auch wenn das Verfahren eingestellt wurde, so hat es doch Spuren bei den Kommunalpolitikern in der Region hinterlassen. Immer häufiger lassen sie Baumkataster erstellen: Wenn eine Gemeinde nachweisen kann, dass Bäume regelmäßig untersucht wurden, ist sie aus der Haftung.

Das Baumkataster kostete 13.000 Euro

Der Markt Kirchheim hat den Maschinenring im März 2015 beauftragt, die Bäume im Gemeindegebiet zu erfassen. Rund 13.000 Euro kostete die Erstellung des Baumkatasters, erklärte Zweiter Bürgermeister und Bauhofleiter Werner Welser nun im Marktrat. Insgesamt wurden dabei 1391 Bäume und acht Baumgruppen erfasst. Im Außenbereich wurden bereits 45 Bäume in Baumgruppen gefällt, erklärte Welser. Zudem seien sechs Mal „Sofortmaßnahmen“ nötig gewesen.

Im Marktrat stellte Welser nun fünf Bäume vor, die an exponierten Stellen stehen und bei denen Handlungsbedarf besteht. Die Kastanie am Eingang des Tiefenrieder Friedhofs bezeichnete er als „gemeingefährlich“. Sie habe viele Faulstellen und hohle Äste. Eine Empfehlung, diesen Baum zu fällen, gebe es schon seit Jahren.

Hohl wie ein Strohhalm mit nur zehn Zentimetern äußerer Hülle sei eine der Platanen am Kirchheimer Friedhof. Dies habe auch ein Test mit dem Baumpfleger Daniel März gezeigt, der sich den Baum neben dem Maschinenring-Experten ebenfalls angesehen hat. Hier komme nur eine Fällung oder eine Einkürzung bis zum Stamm infrage, erklärte Welser.

Handlungsbedarf gebe es auch noch bei einer Linde nach der Überführung in Derndorf, einer Rotbuche am Friedhof in Tiefenried und einer Kastanie am Kirchenweg in Kirchheim – allerdings reiche es in diesen drei Fällen aus, die Kronen zu sichern und die Äste einzukürzen, um die Last von weiter außen liegenden Ästen zu nehmen. Aus Naturschutzgründen sollten Fällungen bis Anfang März erledigt sein. Darauf wies Welser hin und ging kurz auf die Ersatzpflanzungen ein. Bürgermeister Hermann Lochbronner sprach sich dafür aus, die beiden „kritischen“ Bäume zu fällen: „Wir könnten das lassen, aber ich nehme das nicht auf meine Kappe“, sagte er. Wenn etwas passiert: „Wer will dafür die Verantwortung übernehmen?“, fragte er.

Hermann Höld und Michael Wiblishauser stimmten zu: Wenn die Experten sagten, der Baum gehört weg, dann gehöre er auch weg. Georg Hampp wollte mehr: Er erklärte, dass es um die Rotbuche in Tiefenried schon jahrelang Streitigkeiten gegeben habe. Und die Linde in Derndorf sei zwar ein „wunderschöner Baum“, aber ob es sich rechne, ihn für viel Geld herzurichten, wenn er dann nur noch kurze Zeit halte? Er wäre für „ummachen und neu pflanzen“.

Striebel: Bäume sollen „in Würde alt werden“

Ernst Striebel entgegnete: „Man sollte dem Baum als Individuum die Chance geben, in Würde alt zu werden.“ Jürgen Glogger brachte die Überlegung ins Spiel, gleich alle Platanen am Kirchheimer Friedhof zu fällen und dort neu zu pflanzen. „Das macht meines Erachtens mehr Sinn“, sagte er.

Josef Hornich wollte eine solche Entscheidung nicht mittragen, bloß, weil der Arbeitsaufwand geringer sei: „Es dauert lang, bis ein junger Baum ein schöner alter Baum ist“, sagte er. „Umgemacht ist er in einer Stunde. Bis er wächst, dauert es 50 Jahre.“ Die Verkehrssicherung sei verständlich, der Rest nicht.

„Ich will hier nicht entscheiden, welche Bäume man wegmacht“, stellte Helmut Rampp fest, der nur diejenigen fällen wollte, die auch eine Gefährdung darstellen. Georg Scherer stieß ins selbe Horn: „Wir brauchen nicht abzustimmen“, sagte er. Schließlich hätten sich Experten die Bäume angeschaut.

Josef Hornich beendete die Diskussion mit seinem Antrag, nur diejenigen Bäume zu fällen, die auch wirklich eine Gefährdung darstellen – also die Kastanie am Friedhof Tiefenried und die hohle Platane am Kirchheimer Friedhof. Bis auf Georg Hampp stimmten alle dafür. Weiterhin einigten sich die Räte nach einem Vorschlag von Karl Scheifele darauf, dass sich jeder Gedanken macht, an welche Stellen neue Bäume passen und man dann bei einem Ortstermin entscheide, ob und wo neu bepflanzt wird.