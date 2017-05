2017-05-10 18:00:00.0

Sanierung bei Bürgle Bald gibt es wieder schöne Aussichten bei Bürgle

Der Christoph-Scheiner-Turm soll Ende Mai wieder begehbar sein. Von Sandra Baumberger

Ausflügler sollen bei Bürgle bald wieder den Ausblick in die Stauden genießen können: Nachdem der Christoph-Scheiner-Turm vor einem Jahr aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde, soll er in den kommenden Wochen saniert und Ende Mai wieder für Besucher geöffnet werden. Wie berichtet war bei einer Kontrolle des hölzernen Aussichtturms im vergangenen Jahr entdeckt worden, dass zwei der Hauptträger morsch sind. „Der Turm entspricht nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen“, hieß es in dem Prüfbericht. Um niemanden zu gefährden, hatte Bürgermeister Peter Wachler den Turm deshalb umgehend gesperrt.

Errichtet hat ihn vor 30 Jahren das Technische Hilfswerk Schwabmünchen als Schulungsarbeit im Auftrag des „Naturparks Augsburg – Westliche Wälder“. Dieser wollte mit dem Turm eine weitere Erholungseinrichtung schaffen. Dass der Turm nun über ein Jahr lang nicht zugänglich war, liegt laut Werner Platteder vom Naturpark daran, dass für die Sanierung gut getrocknetes Holz gebraucht wird, das im vergangenen Jahr nicht verfügbar war. In den vergangenen Wochen hat dann das Wetter einen früheren Start der Arbeiten verhindert. Diese sollen nun bis zum 19. Mai abgeschlossen sein. Wann genau der Turm wieder begehbar ist, wird der Naturpark auf seiner Internetseite www.naturpark-augsburg.de bekannt geben.

Für die Sanierung rechnet er mit Kosten in Höhe von rund 15 000 Euro, die die Regierung von Schwaben im Rahmen der Naturparkförderung zur Hälfte übernimmt.