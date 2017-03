2017-03-08 14:47:00.0

Innenstadt Bauarbeiten lösen Stromausfall in Bad Wörishofen aus

Umbauarbeiten in einem ehemaligen Hotel führen zu Kurzschluss mit Folgen.

In weiten Teilen Bad Wörishofens ist am Mittwochnachmittag der Strom ausgefallen. Grund dafür waren nach Auskunft der Stadtwerke Bad Wörishofen private Umbauarbeiten an einem ehemaligen Kurhotel an der Hermann-Aust-Straße. Gegen 14.20 Uhr kam es dabei zu einem „massiven Kurzschluss“, wie die Stadtwerke mitteilen. In der Folge lösten die Sicherheitseinrichtungen in der nahegelegenen Umspannstation aus. Im Bereich Hermann-Aust-Straße, Hildegardstraße sowie im Bereich von Bachstraße und Wiesenweg fiel der Strom aus. Die Stadtwerke konnten den Fehler aber schnell beheben. Bereits gegen 14.45 Uhr waren die große Teile der betroffenen Bereiche wieder am Netz. (m.he)