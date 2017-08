2017-09-01 00:34:37.0

Bauer und Sänger mit Herz

Trauer um Josef Salger

Nach schwerer Krankheit verstarb in Achsenried, einem Ortsteil von Breitenbrunn, der Landwirt Josef Salger im Alter von 76 Jahren. Der Verstorbene war nicht nur als bodenständiger Bauer bekannt, sondern vor allem auch als langjähriges Mitglied des Männerchors Bedernau. 52 Jahre lang war er mit seiner Bass-Stimme große Stütze des Chores. Seit zwölf Jahren war er auch dessen Vorsitzender.

2015 wurde er für sein langjähriges Engagement als Sänger und für seine Verdienste als Vorstand des Männerchores vom Chorverband Bayerisch-Schwaben und vom Deutschen Chorverband mit der Goldenen Ehrenadel ausgezeichnet.

Bis vor kurzem war Josef Salger noch voller Freude dabei, die Feier zur 60-jährigen Wiedergründung des Männerchores Bedernau im Herbst vorzubereiten. Doch der Tod ist ihm zuvor gekommen.

In bester Erinnerung bleiben nun seine überragende Rolle als Sänger, sein Bild als gestandener Bauer und gläubiger Mensch sowie seine Fürsorge als Familienoberhaupt. Als sichtbares Vermächtnis und Ausdruck seiner Frömmigkeit steht in Sichtweite des Hofes die familieneigene „Herrgott in der Ruh“-Kapelle. Diese renovierte er 1995 von Grund auf.

Salger war auch Gründungsmitglied des SV Bedernau und ein passionierter Brieftaubenzüchter. Um die Gemeinde Breitenbrunn hat er sich über viele Jahre hinweg als Ortssprecher von Achsenried verdient gemacht.

Um den Verstorbenen trauern zusammen mit seiner Frau Felicitas, zwei Söhnen, zwei Töchtern und sieben Enkeln auch die große Sängerfamilie. (hlz)

Das Requiem für Josef Salger findet am Samstag, 2. September, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Breitenbrunn statt. Anschließend ist die Beisetzung auf dem Friedhof.