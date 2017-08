2017-08-06 18:02:00.0

Aktion Baumgärtle wird wieder zum Treffpunkt für Radler

An Mariä Himmelfahrt gibt es dort beim Unterallgäuer Radlertag eine Muttergottesandacht.

Am Feiertag Mariä Himmelfahrt, 15. August, werden wieder Radler aus allen Teilen des Landkreises Unterallgäu in Baumgärtle erwartet. Denn an diesem Tag findet wie jedes Jahr die traditionelle Sternfahrt in den Wallfahrtsort statt. Treffpunkt in Baumgärtle ist um 13.30 Uhr. Landrat Hans-Joachim Weirather hofft, dass der „Unterallgäuer Radlertag“ auch heuer wieder auf großes Interesse stößt. Der Radlertag findet in diesem Jahr bereits zum 31. Mal statt.

Ob die Teilnehmer mit dem Mountainbike, dem Rennrad oder dem E-Bike nach Baumgärtle fahren und welchen Weg sie wählen, ist jedem selbst überlassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Unterallgäuer Radwegenetz bietet mit seinen 1100 Kilometern viele Möglichkeiten. Eine Tour zusammenstellen können sich Interessierte zum Beispiel im Unterallgäuer Radportal unter www.radportal-unterallgaeu.de oder mit der Radkarte „Radfahren im Kneippland Unterallgäu“. Die Karte ist unter anderem bei allen Gemeinde- oder Kurverwaltungen sowie im Landratsamt erhältlich.

Die Radler treffen sich an Mariä Himmelfahrt in Baumgärtle, wo eine Muttergottesandacht unter freiem Himmel stattfindet. Die Andacht wird vom Chor „Klangzauber“ musikalisch begleitet. Im Anschluss segnet Pater Alois Schlachter die Räder und Landrat Weirather zeichnet verschiedene Teilnehmer aus. Prämiert werden die jüngsten und ältesten Radler, die Fahrradfahrer mit der weitesten Anfahrt sowie Radfahrvereine. Die Vereine werden nach Teilnehmerzahl und gefahrener Strecke bewertet.

Für alle, die ihren Drahtesel wieder fit für die Heimfahrt machen müssen, ist ein Unternehmen aus Bad Wörishofen mit einer mobilen Fahrradwerkstatt vor Ort.

Zum Auftanken von Rädern mit Elektroantrieb gibt es in Baumgärtle eine Stromtankstelle am Gasthaus Maucher neben der Wallfahrtskirche. Außerdem informieren der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Memmingen-Unterallgäu, sowie die Kreisverkehrswacht Mindelheim über ihre Aktionen. Der Unterallgäuer Radlertag findet am 15. August bei jedem Wetter statt. (mz)