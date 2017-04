2017-04-26 17:34:00.0

Bad Wörishofen Baustelle bleibt, Maifest muss weichen

Die Arbeiten vor dem Guggerhaus in Bad Wörishofen werden nicht, wie geplant, rechtzeitig vor dem 1. Mai fertig. Die Organisatoren und Maibaumfreunde stellt das vor Herausforderungen. Heute präsentierten sie eine Lösung. Von Markus Heinrich

Ob die Großbaustelle vor dem Guggerhaus wohl noch rechtzeitig zum Maifest fertig wird? Diese Frage stellte unlängst SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel in den Raum. Nun steht fest: Sie wird es nicht. Das Bauamt der Stadt Bad Wörishofen teilte am Mittwoch mit, dass der gewohnte Festplatz vor dem Guggerhaus nicht genutzt werden kann. Die Bauarbeiten rund um das Guggerhaus sind noch im Gange. Mit großem finanzellen Aufwand wurde dort das Kanalnetz erneuert, gleichzeitig ein Teil der Oberen Mühlstraße ausgebaut. „Trotz der Widrigkeiten werden die Asphaltierungsarbeiten wohl noch wie besprochen abgeschlossen“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Allerdings sei der Festplatz nicht rechtzeitig verkehrssicher zu bekommen, hieß es sinngemäß. Die Humusstreifen können nicht rechtzeitig aufgefüllt werden, der Festplatz selbst nicht „stolperfrei“ gemacht werden. Auch ein sicherer Zugang zum Standort des Toilettenwagens sei bis zum Fest am Montag, 1. Mai, nicht herzustellen, anders als geplant. Eigentlich sollte die Baustelle bis zum Maifest abgeschlossen sein. Entsprechend könnten auch die Strom- und Wasseranschlüsse für die Hütten nicht hergestellt und die Hütten selbst nicht mehr termingerecht aufgestellt werden, sagt Bad Wörishofens Veranstaltungsleiterin Anna-Marie Schluifelder.

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, betont Schluifelder. Als Ausweichfläche ist nun der Musikpavillon vor dem Kurtheater vorgesehen. „Der Programmablauf wird beibehalten, lediglich der Festumzug startet dann nicht wie gewohnt am Kurhaus, sondern verläuft genau umgekehrt“, erläutert Schluifelder. Wer den Start des Umzugs erleben will, muss also zum Guggerhaus kommen. Dort geht es am Montag um 14 Uhr los. Die Teilnehmer ziehen von dort aus durch die Bach- und Kneippstraße bis zum Ausweichfestplatz vor dem Kurhaus. Das Festprogramm beginnt mit einem Gottesdienst durch Pfarrer i.R. Gundolf Schattenmann um 10.30 Uhr im Musikpavillon. Im Anschluss daran (gegen 11 Uhr) gibt es einen Frühschoppen mit dem Musikverein Schlingen, der bereits den Gottesdienst begleitet. Ein Mittagstisch mit der Stadtkapelle Bad Wörishofen dem Trachtenverein lädt zum Weiterfeiern ein. Nach dem Festumzug, gegen 14.30 Uhr, erwartet alle Besucher „ein abwechslungsreiches Programm mit Aufführung von Bändeltänzen und altschwäbischen Tänzen in historischen Trachten, dargeboten vom Trachtenverein Alpenblick im Musikpavillon“, so Schluifelder. Auch hier ist die Stadtkapelle mit von der Partie. Was fehlt, ist der Maibaum, denn der steht traditionell am Platz vor dem Guggerhaus. Das beliebte Motiv vom Tanz um den Maibaum wird es heuer also nicht geben.

Auf dem Platz vor dem Guggerhaus veranstaltet der Trachtenverein Bad Wörishofen Jahr für Jahr ein regelrechtes Spektaktel, denn der Baum wird „live“ vor den Augen der zahlreichen Schaulustigen behauen, geschnitzt, geschmückt und schließlich aufgestellt. Vor allem Touristen lassen sich das nicht entgehen. Der Trachtenverein signalisierte gestern, dass es trotz der Verlegung des Festes einen Maibaum geben wird. Man halte an der Tradition fest. Wie geplant wird der Baum am Samstag, 29. April, vor dem Guggerhaus aufgestellt. Ab 14 Uhr beginnen die Arbeiten am Baum. Wegen des Maibaumtransportes am Samstag ist der Platz am Guggerhaus zwischen 8 und 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Trachtler holen den Baum vormittags mit Musik vom Wald in die Stadt. Die Durchfahrt von der Oberen Mühlstraße und der Bachstraße ist nicht möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert.

„Wir danken allen Festbeteiligten für die gute und flexible Zusammenarbeit und hoffen nun natürlich auf schönes Wetter am 1. Mai“, sagt Schluifelder. Denn Maifest findet nur bei trockener Witterung statt! Der Eintritt ist frei.