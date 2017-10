2017-10-09 16:51:00.0

Ausstellung in Mindelheim Bayerische Geschichte zum Anfassen

Im Vermessungsamt in Mindelheim ist die Wanderausstellung „Heimat auf Stein“ zu sehen. Dabei geht es um gewichtige Karten. Von Ulla Gutmann

So sah die Stadt Mindelheim auf der alten Druckplatte aus.

Es ist eine durchaus gewichtige Ausstellung, die da derzeit im Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Mindelheim zu sehen ist. In den neu renovierten Räumen sind Solnhofer Kalksteinplatten ausgestellt, die im 19. Jahrhundert als Lithografiesteine für den Druck von Landkarten dienten. Dabei wurde jede Linie in aufwendiger Handarbeit seitenverkehrt mit einer Spezialtusche auf den Stein aufgetragen und anschließend auf Papier gedruckt.

Einer der Ausstellungsbesucher, Wendelin Preißinger, ist Feldgeschworener in Oberegg, Unteregg und Warmisried. Seine Aufgabe ist es, Grundstücksgrenzen aufzuspüren, Grenzsteine zu suchen und zu erhalten und die Einhaltung der Grenzen zu schützen. Feldgeschworene gab es schon im 13. Jahrhundert, gedrucktes Kartenmaterial jedoch erst viel später. Von 1808 bis 1864 wurden in Bayern erstmals mehr als 20 Millionen Grundstücke, ihre Grenzen und Größen erfasst.

Genau zu dieser Zeit erfand Alois Senefelder den Lithografiesteindruck. Feinste Linien konnten damit relativ kostengünstig auf Papier gedruckt werden, ein ideales Druckverfahren für das Kartenmaterial zu dieser Zeit.

Von der alten Karte zum digitalen „Bayernatlas“

Zu sehen sind außerdem alte gedruckte Karten mit den Grundstücksgrenzen von Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim. Die Ausstellung zeigt auch die Weiterentwicklung der Grenzerfassung und der Drucktechniken bis hin zum digital im Internet abrufbaren „Bayernatlas“.

Manfred Popp, Pressesprecher des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in München, erklärte in seiner Eröffnungsansprache, dass genaue Karten geschichtlich gesehen anfangs vor allem deshalb angelegt wurden, weil sie bei Schlachten und der Kriegsführung enorme Vorteile brachten. König Maximilian I. Josef und sein Minister Graf von Montgelas nutzten die neu erfassten Grundstücksgrenzen für den Grundsteuerkataster. Das Wissen um exakte Grundstücksgrenzen erleichterte eine gerechtere Besteuerung und brachte reichlich Einnahmen, eine wichtige Reform des neuen bayerischen Königreiches.

Bei einer digitalen Präsentation der Grenzen der Stadt Mindelheim können Besucher sehen, wie sich die Stadt seitdem verändert und vergrößert hat. Jürgen Tempel, Bürgermeister von Breitenbrunn und wie die stellvertretende Landrätin Marlene Preißinger ebenfalls einer der Gäste, zeigte sich besonders beeindruckt von der handwerklichen Kunstfertigkeit der Steinplatten. „Da musste jeder Strich sitzen, nicht so wie heute, wo man am Computer einfach löschen oder rückgängig machen kann. Und eine 40-Stunden-Woche gab es damals auch noch nicht,“ bemerkte er.

Nach den Ansprachen und musikalischen Einlagen mit dem Akkordeon von Claudia Schwägele, der Frau des Amtsleiters in Memmingen und Mindelheim, Peter Schwägele, gab es noch einen kleinen Umtrunk. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von den enormen Veränderungen, die die historischen Steinplatten offenbaren – sowohl was die Ausdehnung der Ortschaften angeht als auch die technische Entwicklung im Bereich der Grenzerfassung sowie deren Darstellung und Veröffentlichung.

Öffnungszeiten Die Ausstellung ist noch bis 22. Oktober zu sehen im Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Memminger Straße 18, Mindelheim. Geöffnet ist sie montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr.