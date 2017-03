2017-03-05 07:51:00.0

Flüchtlinge im Unterallgäu „Bayern ist bei der Integration vorbildlich“

Die CSU-Landtagsabgeordneten Franz Josef Pschierer und Klaus Holetschek können die Kritik von Landrat Hans-Joachim Weirather an der Abschiebepraxis nicht nachvollziehen.

Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer und sein Memminger Landtagskollege Klaus Holetschek von der CSU weisen in einer gemeinsamen Presseerklärung die Kritik von Landrat Hans-Joachim Weirather (Freie Wähler) an der Abschiebepraxis von Flüchtlingen insbesondere nach Afghanistan entschieden zurück. In einem Pressegespräch hatte er wie berichtet das Vorgehen des Freistaats „eine Verlogenheit und unmenschlich“ genannt.

„Es gehört zu einem Rechtsstaat dazu, dass bestandskräftige Ablehnungsbescheide des Bundesamtes auch vollzogen werden. Pauschale Abschiebestopps ohne Einzelfallbetrachtung für alle Afghanen ohne Bleiberecht, wie etwa in Schleswig-Holstein, konterkarieren unsere Rechtsordnung. Wer so handelt, der setzt bewusst unser deutsches Asylrecht außer Kraft“, so die beiden CSU-Politiker. Ihnen zufolge stehe Bayern auch für enorme Anstrengungen bei der Integration der Schutzbedürftigen, die bleiben dürfen. „Das ist ein Gebot der christlichen und humanitären Verantwortung“, so Pschierer und Holetschek.

Als Beispiel nennen sie die Vereinbarung „Integration durch Ausbildung und Arbeit“ für anerkannte Asylbewerber und Geduldete mit guter Bleibeperspektive. Damit sollen bis Ende 2019 rund 60000 Bleibeberechtigte am Arbeitsmarkt integriert werden. Darüber hinaus stehe Bayern weiterhin zum sogenannten „3+2-Modell“ der Industrie- und Handelskammern, das besagt: keine Abschiebung während der dreijährigen Ausbildung und den anschließenden beiden Beschäftigungsjahren. Ausbildungserlaubnisse würden nur dann nicht erteilt oder entzogen, wenn die Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, wenn sie sich weigern, an ihrer Identitätsklärung mitzuwirken, oder wenn sie Straftaten begangen haben. Bereits laufende Ausbildungserlaubnisse hätten auch Bestand, wenn das Asylgesuch abgelehnt werde. (mz)