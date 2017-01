2017-01-28 17:46:00.0

Natur Behörde sieht Gefahr am Wörishofer Waldsee

Biber soll nun gejagt werden. So geht es nun weiter. Von Markus Heinrich

Das Landratsamt will eine Abschusserlaubnis für die Biber im Waldsee erteilen. Waldsee-Eigner Winfried Stapfer legte gestern einen entsprechenden Brief der Behörde vom Freitag vor. Das Landratsamt hat demnach auf der nun begehbaren Eisschicht erneut das nördliche Ufer des Sees kontrolliert. Stapfer kritisiert schon lange, dass es dort Biberschäden gebe, welche die Standsicherheit des Dammes gefährden könnten. Stapfer fühlt sich dabei vom Landratsamt mit dem Problem allein gelassen (wir berichteten). Ein Dammbruch hätte laut Experten verheerende Folgen für die Südstadt.

Von der Wasserseite kamen die Experten nun zu dem Schluss, dass Biber drei Röhren in Richtung Dammkronenweg gegraben haben. Nun bestehe die Gefahr, dass der Untergrund des Weges einbrechen kann, wenn der Boden wieder auftaut. „Gefahr für Leib und Leben“ stellt das Landratsamt fest. Deshalb soll nun gejagt werden. Dabei könnten Biber erlegt oder aber mittels einer Falle lebend gefangen werden, sagt Stapfer. Zuständig dafür ist der Inhaber des umliegenden Jagdreviers. Wie viele Tiere tatsächlich in dem See leben, ist unklar. Das Landratsamt geht von einer Biberfamilie aus.